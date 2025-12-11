Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Άγρια επεισόδια μετά τον υποβιβασμό της Χάκα στη Φινλανδία: Ανήλικοι έβαλαν φωτιά στο γήπεδό της
Άγρια επεισόδια μετά τον υποβιβασμό της Χάκα στη Φινλανδία: Ανήλικοι έβαλαν φωτιά στο γήπεδό της
Ανάμεσα στους συλληφθέντες ένας 15χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά
Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο της Φινλανδίας, καθώς η Χάκα αφού υποβιβάστηκε, είδε το γήπεδό της να γίνεται στάχτη λίγες μέρες μετά!
Τo «Factory Field» υπέστη μεγάλες ζημιές, καθώς μία από τις κερκίδες του κάηκε ολοσχερώς.
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων, με έναν 15χρονο να φέρεται να έχει ομολογήσει πως άναψε τη φωτιά.
Η πυρκαγιά δεν κατέστρεψε μόνο την κερκίδα, αλλά προκάλεσε και σοβαρές φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου.
Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, εμφανίστηκε απογοητευμένος, τονίζοντας πως «δεν χρειαζόταν να ζήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή». Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να είναι υψηλό.
Πηγή: gazzetta.gr
Τo «Factory Field» υπέστη μεγάλες ζημιές, καθώς μία από τις κερκίδες του κάηκε ολοσχερώς.
#FanáticosPlus | ¡INSÓLITO! 🤯— Fanáticos + (@FanaticosGMV) December 11, 2025
El FC Haka, uno de los clubes más grandes de Finlandia, descendió tras terminar último del Grupo B con 17 puntos. Tras la caída, un grupo de jóvenes incendiaron el estadio The factory field. 🏟️🔥
Video: Redes Sociales. pic.twitter.com/lrJCeENlwM
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων, με έναν 15χρονο να φέρεται να έχει ομολογήσει πως άναψε τη φωτιά.
Η πυρκαγιά δεν κατέστρεψε μόνο την κερκίδα, αλλά προκάλεσε και σοβαρές φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου.
Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, εμφανίστηκε απογοητευμένος, τονίζοντας πως «δεν χρειαζόταν να ζήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή». Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να είναι υψηλό.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα