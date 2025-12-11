Άγρια επεισόδια μετά τον υποβιβασμό της Χάκα στη Φινλανδία: Ανήλικοι έβαλαν φωτιά στο γήπεδό της
Άγρια επεισόδια μετά τον υποβιβασμό της Χάκα στη Φινλανδία: Ανήλικοι έβαλαν φωτιά στο γήπεδό της

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ένας 15χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο της Φινλανδίας, καθώς η Χάκα αφού υποβιβάστηκε, είδε το γήπεδό της να γίνεται στάχτη λίγες μέρες μετά!

Τo «Factory Field» υπέστη μεγάλες ζημιές, καθώς μία από τις κερκίδες του κάηκε ολοσχερώς.



Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων, με έναν 15χρονο να φέρεται να έχει ομολογήσει πως άναψε τη φωτιά.

Η πυρκαγιά δεν κατέστρεψε μόνο την κερκίδα, αλλά προκάλεσε και σοβαρές φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου.

Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, εμφανίστηκε απογοητευμένος, τονίζοντας πως «δεν χρειαζόταν να ζήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή». Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να είναι υψηλό.

Πηγή: gazzetta.gr
