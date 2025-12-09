Η ΑΕΚ κατέθεσε αγωγή εναντίον ΕΠΟ και Γκαγκάτση
Η ΑΕΚ κατέθεσε αγωγή εναντίον ΕΠΟ και Γκαγκάτση
Η Ένωση αξιώνει το ποσό των 800.000 ευρώ ως ηθική βλάβη καθώς η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν ανακάλεσε τα όσα είχε διαρρεύσει για το περιστατικό με τον Στεφάν Λανουά στην OPAP Arena
Η ΑΕΚ το είχε προαναγγείλει από την πρώτη στιγμή, ότι θα κυνηγήσει μέχρι τέλους την υπόθεση Λανουά και φροντίζει να το αποδεικνύει με τις πράξεις της.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ είχε καταγγείλει προπηλακισμό στον ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ να διαρρέει την έντονη δυσαρέσκεια της προαναγγέλλοντας μια σειρά από ενέργειες.
Ωστόσο, η αθλητική δικαιοσύνη έκρινε ότι δεν είχε γίνει κάτι το επιλήψιμο με την Ένωση να περνά στην αντεπίθεση. Αρχικά απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ με το οποίο ζητούσε να επανορθώσει και να ζητήσει «συγγνώμη» εντός 10 ημερών για τη διαρροή σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να καταθέσει αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια, ύψους 800.000 ευρώ, εναντίον της ΕΠΟ και του προέδρου της, Μάκη Γκαγκάτση για την ηθική βλάβη που υπέστη σε όλη τη φίλαθλη κοινότητα στην Ελλάδα, από τη δημόσια τοποθέτηση της Ομοσπονδίας εναντίον της.
Μάλιστα όπως έλεγαν από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ: «Η ΑΕΚ ειναι ένα περήφανο Συμβολο με Αρχές, που δεν ανέχεται συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση απο όπου και αν προέρχονται».
