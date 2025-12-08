Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μιλιτάο ξανά τραυματίας, εκτός δράσης για 3-4 μήνες!
Ρήξη στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού για τον Βραζιλιάνο αμυντικό – Χάνει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν μετά από δύο διαδοχικούς χιαστούς
Νέα «ψυχρολουσία» υπέστη η Ρεάλ Μαδρίτης με τον σοβαρό τραυματισμό του κεντρικού αμυντικού Έντερ Μιλιτάο. Ο βραζιλιάνος αμυντικός, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από δύο διαδοχικούς σοβαρούς τραυματισμούς στους χιαστούς συνδέσμους, υπέστη νέα σημαντική ζημιά.
Όπως ανακοίνωσε επίσημα η «Βασίλισσα», ο Μιλιτάο διαγνώστηκε με ρήξη στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού με προσβολή του εγγύς τένοντα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου, ο Μιλιτάο αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα τρεις έως τέσσερις μήνες.
Ο τραυματισμός συνέβη στο 24ο λεπτό του αγώνα εναντίον της Θέλτα στο Μπερναμπέου, σε μια προσπάθεια του Βραζλιάνου να σπριντάρει.
Ο αντίκτυπος της απουσίας του Μιλιτάο είναι τεράστιος για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο καθώς αναμένεται να επιστρέψει το νωρίτερο τον Απρίλιο του 2026, χάνοντας πρακτικά το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Υπολογίζεται ότι θα χάσει έως και 29 αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του Κυπέλλου Ισπανίας, του Σούπερ Καπ, του αναμενόμενου ντέρμπι στο Μπερναμπέου και μεγάλου μέρους του Champions League (έως τα προημιτελικά).
Η νέα αυτή ζημιά είναι ιδιαίτερα σκληρή, καθώς ο Μιλιτάο είχε μόλις καταφέρει να ανακτήσει την καλύτερή του φόρμα και είχε γίνει ξανά ένας από τους βασικούς πυλώνες της άμυνας, μετά από έναν εφιαλτικό κύκλο σοβαρών τραυματισμών: το 2023 υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και μόλις ένα χρόνο μετά, το 2024, νέα ρήξη στο δεξί γόνατο. Συνολικά, οι δύο προηγούμενες επεμβάσεις τον κράτησαν εκτός αγώνων για 438 ημέρες, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι μετά τον δεύτερο χιαστό «σκέφτηκε να αφήσει το ποδόσφαιρο».
