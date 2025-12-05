Ρόουζ: «Να στήσουμε τη σημαία του Άρη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ»

Ο Γάλλος στόπερ του Άρη μίλησε για την απογοήτευση του γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα στο προηγούμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και έστειλε μήνυμα νίκης ενόψει της νέας μάχης στην Τούμπα