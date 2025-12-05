Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Ρόουζ: «Να στήσουμε τη σημαία του Άρη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ»
Ο Γάλλος στόπερ του Άρη μίλησε για την απογοήτευση του γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα στο προηγούμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και έστειλε μήνυμα νίκης ενόψει της νέας μάχης στην Τούμπα
Ο αμυντικός του Άρη, Λίντσεϊ Ρόουζ, μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση της ομάδας μετά το ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και εξέφρασε την αποφασιστικότητα των «κιτρίνων» να διεκδικήσουν τη νίκη στην Τούμπα, στον τελευταίο αγώνα του πρώτου γύρου.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Ρόουζ στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη, τις μονομαχίες και την ένταση που έβγαλε ο Άρης στον αγώνα Κυπέλλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», χαρακτηρίζοντας αυτά τα στοιχεία «μυστικό» για κάθε ντέρμπι. Επισήμανε ότι το πάθος για τη νίκη και η απόλυτη αφοσίωση σε κάθε φάση αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις και για το επερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Ο Ρόουζ δεν έκρυψε την απογοήτευση για την εξέλιξη του προηγούμενου ντέρμπι, όπου ο Άρης δέχτηκε γκολ στην εκπνοή:
«Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Το να δεχτούμε ένα γκολ όπως αυτό που δεχτήκαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν απογοητευτικό. Από την άλλη, δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι αυτό. Αντιμετωπίσαμε σωστά τον αντίπαλο. Κρατάμε τα θετικά που δείξαμε στο παιχνίδι και ανυπομονούμε για αυτό που ακολουθεί την Κυριακή», είπε στην κάμερα της NOVA.
Αναφερόμενος στα στοιχεία που πρέπει να διατηρήσει ο Άρης από τον αγώνα του «Κλεάνθης Βικελίδης» στον επικείμενο αγώνα στην Τούμπα, ο Ρόουζ ήταν σαφής:
«Αυτά που πρέπει να κρατήσουμε από τον αγώνα της περασμένης Τετάρτης είναι η δύναμη που είχαμε σε κάθε φάση, σε κάθε μονομαχία.Το μυστικό σε κάθε ντέρμπι είναι να έχεις πάθος για τη νίκη και να τα δίνεις όλα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουμε και στο ερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ».
Ο έμπειρος αμυντικός τόνισε τον ρόλο των παλαιότερων παικτών, όπως ο ίδιος και ο Φαμπιάνο, στην ψυχολογική προετοιμασία των νεότερων ενόψει του ντέρμπι εκτός έδρας:
«Παίκτες όπως εγώ και ο Φαμπιάνο είμαστε έμπειροι στην ομάδα και γνωρίζουμε περισσότερα από άλλους για αυτά τα ντέρμπι. Εξηγήσαμε, λοιπόν, στους νεότερους από εμάς στην ομάδα τη σημασία αυτών των αγώνων... Δεν ανησυχώ για τη νοοτροπία, με την οποία πηγαίνουμε στο ερχόμενο παιχνίδι, αλλά και για το πάθος μας, ως ομάδα».
Κλείνοντας, ο Λίντσεϊ Ρόουζ έστειλε ένα ξεκάθαρο και εμφατικό μήνυμα προς τους φιλάθλους του Άρη:
«Θα πάμε στην έδρα του ΠΑΟΚ για να νικήσουμε! Θα πάμε για να στήσουμε τη σημαία του Άρη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ! Θα πάμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να τα δώσουμε όλα γι’ αυτούς».
