Καμπελά: «Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και εκεί θέλουμε να μείνουμε μέχρι το τέλος»
Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μίλησε για τη διακοπή, το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και την προσαρμογή του, τονίζοντας πως στόχος είναι το πρωτάθλημα και νίκη πριν το κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Με αυτοπεποίθηση και καθαρό μήνυμα για την συνέχεια, ο Ρεμί Καμπελά μίλησε για τη διακοπή, την παραμονή του Ολυμπιακού στην κορυφή και το άμεσο αγωνιστικό πλάνο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νίκη το Σάββατο απέναντι στον Ατρόμητο ως εφαλτήριο για το δύσκολο ευρωπαϊκό ραντεβού με την Ρεάλ που ακολουθεί.
Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Ρεμί Καμπελά σε δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE TV είπε:
Για την διακοπή και την φόρμα που είχε ο Ολυμπιακός πριν από αυτή: Ποτέ δεν υπάρχει καλή στιγμή για να έρθει μια διακοπή, ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, όμως ήταν κάτι που το γνωρίζαμε και δεν επηρέασε καθόλου. Όσοι ήμασταν εδώ δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και κοιτάζουμε τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας.
Για το ματς με τον Ατρόμητο: Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και εκεί θέλουμε να μείνουμε μέχρι το τέλος γιατί στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Επίσης, θα είναι ένα καλό παιχνίδι αυτό για να προετοιμαστούμε και για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης που ακολουθεί. Θέλουμε να κερδίσουμε το Σάββατο για να πάμε με την καλύτερη ψυχολογία στο επόμενο.
Για την προσαρμογή του: Είναι αλήθεια πως βρίσκομαι αρκετό καιρό στο ποδόσφαιρο. Έχω περάσει από αρκετούς συλλόγους και στον Ολυμπιακό μπορώ να πω πως έχω προσαρμοστεί πολύ καλά. Όλοι με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Νιώθω πολύ καλά εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Θα βοηθάω όσο μπορώ για να συνεχίσουμε έτσι.
