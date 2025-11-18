Μουντιάλ 2026: Στα τελικά η Γερμανία με 6άρα, έκλεισε εισιτήριο και η Ολλανδία, στα play-offs η Πολωνία - Δείτε τα γκολ

Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Τα Πάντσερ διέλυσαν με 6-0 τη Σλοβακία στο ντέρμπι πρωτιάς και την έστειλε στα μπαράζ - Τεσσάρα της Ολλανδίας στη Λιθουανία, εξάρα η Τσεχία στο Γιβραλτάρ, νίκη με ανατροπή η Κροατία
Θεωρητικά, θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Όμως, οι Γερμανοί δεν... καταλαβαίνουν από τέτοια, μετέτρεψαν σε περίπατο τον «τελικό» με τη Σλοβακία στη Λειψία και πήραν το απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ της Αμερικής το καλοκαίρι του 2026. Τα «πάντσερ» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, φορώντας τις νέες εμφανίσεις τους που παραπέμπουν στα 90's, διέλυσαν 6-0 τους Σλοβάκους, με το σκορ να είναι ήδη στο 4-0 από το ημίχρονο.
Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Βολτεμάντε στο 18΄με καρφωτή κεφαλιά, ενώ στο 29΄βρήκε δίχτυα ο Γκάνμπρι σε τετ-α-τετ. Τη σκυτάλη πήρε ο Σανέ που σκόραρε στο 36΄και το 41΄από ασίστ του Βιρτζ για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-0, με τον Μπακού να ακολουθεί στα χνάρια του και να γράφει το 5-0 με δυνατό τελείσμα στο 67΄. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Ουεντραόγκο στο 79΄για να υπογράψει τον θρίαμβο των Γερμανών που έστειλαν τους Σλοβάκους στο δρόμο των play-offs
Η Ολλανδία σφράγισε και τυπικά την πρόκριση, άνετα 4-0 τη Λιθουανία, με τρία γκολ στο διάστημα 58΄-62΄. Ο Ρέιντερς στο 16' άνοιξε το σκορ, ενώ ο Χάκπο στο 58' με πέναλτι πέτυχε το 2-0. Ο Σιμονς στο 60' πέτυχε το 3-0 και στο 62' ο Μάλεν διαμόρφωσε το 4-0.
Στα play off πηγαίνει η Πολωνία που πέρασε 3-2 από τη Μάλτα με τρεις «Έλληνες» στη σύνθεσή της, τους Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού και τον Κετζιόρα του ΠΑΟΚ. Ο Λεβαντόφσκι στο 32' άνοιξε το σκορ, ωστόσο, στο 36' ο Καρντόνα πέτυχε το 1-1. Ο Βσζόλεκ πέτυχε το 2-1 για τους Πολωνούς στο 59'. Τρία λεπτά αργότερα ο Σφιντέρσκι που είχε περάσει ως αλλαγή βρήκε δίχτυα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο Τέμα με πέναλτι ισοφάρισε σε 2-2, αλλά ο Ζιελίνσκι στο 85' διαμόρφωσε το 3-2.
Στο Όλομουτς η Τσεχία συνέτριψε 6-0 το Γιβραλτάρ με έξι διαφορετικούς σκόρερ. Πάρτι στο πρώτο ημίχρονο με τους Ντουντέρα, Τσόρι, Τσουφάλ, Καραμπέτς και Σούσετς να γράφουν το 5-0 ως σκορ ημιχρόνου. Μετά την ανάπαυλα οι Τσέχοι έριξαν ρυθμό, αλλά έφτασαν σε ακόμα ένα γκολ με σκόρερ τον Χράνατς στο 51΄για το τελικό 6-0.
Η Κροατία ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 και νίκησε 3-2 στο Μαυροβούνιο. Βαθμολογικά αδιάφορο ματς καθώς οι Κροάτες είχαν ήδη «καπαρώσει» την πρωτιά του 12ου ομίλου. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο σκορ με 2-0 χάρη στα γκολ των Όσμαγιτς (3΄) και Κρστόβιτς (17΄), αλλά οι Κροάτες τα έφεραν όλα τούμπα στο β΄ μέρος. Έπρεπε πρωτίστως ωστόσο ο Πέρισιτς να βάλει το νερό στο αυλάκι με πέναλτι στο 37΄, προτού ακολουθήσουν τα γκολ των Γιάκιτς (77΄) και Βλάσιτς (87΄) για να υπογράψουν μια εντυπωσιακή ανατροπή.
Την ίδια ώρα η Βόρεια Ιρλανδία επικράτησε 1-0 επί του Λουξεμβούργου, τερματίζοντας με συγκομιδή εννιά βαθμών στον όμιλο. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε στο 44' ο Ντόνλεϊ από την άσπρη βούλα.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
17 Νοεμβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο 1-0 (44΄πεν. Ντόνλεϊ)
Γερμανία - Σλοβακία 6-0 (18΄ Βολτεμάντε, 29΄ Γκνάμπρι, 36΄,41΄ Σανέ, 67΄ Μπάκου, 78΄ Ουεντραόγκο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γερμανία 6 15 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Σλοβακία 6 12 --Προκρίθηκε στα play off
Βόρεια Ιρλανδία 6 9
Λουξεμβούργο 6 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Κόσοβο - Ελβετία
21:45 Σουηδία - Σλοβενία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ελβετία 5 13
Κόσοβο 5 10
Σλοβενία 5 3
Σουηδία 5 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα
21:45 Σκωτία - Δανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Δανία 5 11
Σκωτία 5 10
Ελλάδα 5 6
Λευκορωσία 5 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
16 Νοεμβρίου 2025
Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3 (4' Νταντάσοφ - 17' Ματετά, 30' Ακλιούς, 45+3'αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)
Ουκρανία - Ισλανδία 2-0 (83' Ζουμπκόφ, 90΄+3' Χουτσούλιακ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γαλλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Ουκρανία 6 10 --Προκρίθηκε στα play off
Ισλανδία 6 7
Αζερμπαϊτζάν 6 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βουλγαρία - Γεωργία
21:45 Ισπανία - Τουρκία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ισπανία 5 15
Τουρκία 5 12
Γεωργία 5 3
Βουλγαρία 5 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
16 Νοεμβρίου 2025
Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3 (3' Λούκακς, 37' Βάργκα - 15' πέν. 80', 90'+6' Πάροτ)
Πορτογαλία - Αρμενία 9-1 (7' Βέιγκα, 28' Γκονσάλο Ράμος, 30', 41', 81' Νέβες, 45'+3' πέν., 51', 72' πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90'+2' Κονσεϊσάο - 18' Σπερτσιάν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Πορτογαλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Ιρλανδία 6 10 --Προκρίθηκε στα play off
Ουγγαρία 6 8
Αρμενία 6 3
7ος ΟΜΙΛΟΣ
17 Νοεμβρίου 2025
Μάλτα - Πολωνία 2-3 (36΄ Καρντόνα, 68΄πεν. Τέουμα - 32΄ Λεβαντόφσκι, 59΄ Βσόλεκ, 85΄ Ζιελίνσκι)
Ολλανδία - Λιθουανία 4-0 (16΄ Ρέιντερς, 58΄πεν. Χάκπο, 60΄ Σίμονς, 62΄ Μάλεν)
Ρεπό: Φινλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ολλανδία 8 20 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Πολωνία 8 17 --Προκρίθηκε στα play off
Φινλανδία 8 10
Μάλτα 8 5
Λιθουανία 8 3
8ος ΟΜΙΛΟΣ
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη
21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο
Ρεπό: Κύπρος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αυστρία 7 18
Βοσνία 7 16
Ρουμανία 7 10
Κύπρος 8 8
Σαν Μαρίνο 7 0
9ος ΟΜΙΛΟΣ
16 Νοεμβρίου 2025
Ισραήλ - Μολδαβία 4-1 (21' πέν. Τούργκεμαν, 65', 88' Ρεβίβο, 85' Πέρετζ - 37' Νικολαέσκου)
Ιταλία - Νορβηγία 1-4 (11' Εσπόζιτο - 63' Νούσα, 78', 80' Χάαλαντ, 90'+3' Λάρσεν)
Ρεπό: Εσθονία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Νορβηγία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Ιταλία 8 18 --Προκρίθηκε στα play off
Ισραήλ 8 12
Εσθονία 8 4
Μολδαβία 8 1
10ος ΟΜΙΛΟΣ
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν
21:45 Ουαλία - Βόρεια Μακεδονία
Ρεπό: Καζακστάν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Βέλγιο 7 15
Β. Μακεδονία 7 13
Ουαλία 7 13
Καζακστάν 8 8
Λιχτενστάιν 7 0
11ος ΟΜΙΛΟΣ
16 Νοεμβρίου 2025
Αλβανία - Αγγλία 0-2 (74', 82' Κέιν)
Σερβία - Λετονία 2-1 (49' Κατάι, 60' Στάνκοβιτς - 12' Γκουντκόφσκις)
Ρεπό: Ανδόρα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αγγλία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Αλβανία 8 14 --Προκρίθηκε στα play off
Σερβία 8 13
Λετονία 8 5
Ανδόρα 8 1
12ος ΟΜΙΛΟΣ
17 Νοεμβρίου 2025
Τσεχία - Γιβραλτάρ 6-0 (5΄ Ντουντέρα, 18΄ Τσόρι, 32΄ Κούφαλ, 39΄ Κάραμπετς, 44΄ Σούτσεκ, 41΄ Χράνατς)
Μαυροβούνιο - Κροατία 2-3 (3΄ Όσμαγιτς, 17΄ Κρίστοβιτς - 37΄πεν. Πέρισιτς, 72΄ Γιάκιτς, 87΄ Βλάσιτς)
Ρεπό: Νησιά Φαρόε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Κροατία 8 22 --Προκρίθηκε στην τελική φάση
Τσεχία 8 16 --Προκρίθηκε στα play off
Νησιά Φαρόε 8 12
Μαυροβούνιο 8 9
Γιβραλτάρ 8 0
