Μουντιάλ 2026: Στα τελικά η Γερμανία με 6άρα, έκλεισε εισιτήριο και η Ολλανδία, στα play-offs η Πολωνία - Δείτε τα γκολ

σήμερα

Η Κροατία ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 και νίκησε 3-2 στο Μαυροβούνιο. Βαθμολογικά αδιάφορο ματς καθώς οι Κροάτες είχαν ήδη «καπαρώσει» την πρωτιά του 12ου ομίλου. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο σκορ με 2-0 χάρη στα γκολ των Όσμαγιτς (3΄) και Κρστόβιτς (17΄), αλλά οι Κροάτες τα έφεραν όλα τούμπα στο β΄ μέρος. Έπρεπε πρωτίστως ωστόσο ο Πέρισιτς να βάλει το νερό στο αυλάκι με πέναλτι στο 37΄, προτού ακολουθήσουν τα γκολ των Γιάκιτς (77΄) και Βλάσιτς (87΄) για να υπογράψουν μια εντυπωσιακή ανατροπή.Την ίδια ώρα η Βόρεια Ιρλανδία επικράτησε 1-0 επί του Λουξεμβούργου, τερματίζοντας με συγκομιδή εννιά βαθμών στον όμιλο. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε στο 44' ο Ντόνλεϊ από την άσπρη βούλα.Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:17 Νοεμβρίου 2025Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο 1-0 (44΄πεν. Ντόνλεϊ)Γερμανία - Σλοβακία 6-0 (18΄ Βολτεμάντε, 29΄ Γκνάμπρι, 36΄,41΄ Σανέ, 67΄ Μπάκου, 78΄ Ουεντραόγκο)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γερμανία 6 15 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΣλοβακία 6 12 --Προκρίθηκε στα play offΒόρεια Ιρλανδία 6 9Λουξεμβούργο 6 018 Νοεμβρίου 202521:45 Κόσοβο - Ελβετία21:45 Σουηδία - ΣλοβενίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ελβετία 5 13Κόσοβο 5 10Σλοβενία 5 3Σουηδία 5 118 Νοεμβρίου 202521:45 Λευκορωσία - Ελλάδα21:45 Σκωτία - ΔανίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Δανία 5 11Σκωτία 5 10Ελλάδα 5 6Λευκορωσία 5 116 Νοεμβρίου 2025Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3 (4' Νταντάσοφ - 17' Ματετά, 30' Ακλιούς, 45+3'αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)Ουκρανία - Ισλανδία 2-0 (83' Ζουμπκόφ, 90΄+3' Χουτσούλιακ)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γαλλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΟυκρανία 6 10 --Προκρίθηκε στα play offΙσλανδία 6 7Αζερμπαϊτζάν 6 118 Νοεμβρίου 202521:45 Βουλγαρία - Γεωργία21:45 Ισπανία - ΤουρκίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ισπανία 5 15Τουρκία 5 12Γεωργία 5 3Βουλγαρία 5 016 Νοεμβρίου 2025Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3 (3' Λούκακς, 37' Βάργκα - 15' πέν. 80', 90'+6' Πάροτ)Πορτογαλία - Αρμενία 9-1 (7' Βέιγκα, 28' Γκονσάλο Ράμος, 30', 41', 81' Νέβες, 45'+3' πέν., 51', 72' πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90'+2' Κονσεϊσάο - 18' Σπερτσιάν)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Πορτογαλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΙρλανδία 6 10 --Προκρίθηκε στα play offΟυγγαρία 6 8Αρμενία 6 317 Νοεμβρίου 2025Μάλτα - Πολωνία 2-3 (36΄ Καρντόνα, 68΄πεν. Τέουμα - 32΄ Λεβαντόφσκι, 59΄ Βσόλεκ, 85΄ Ζιελίνσκι)Ολλανδία - Λιθουανία 4-0 (16΄ Ρέιντερς, 58΄πεν. Χάκπο, 60΄ Σίμονς, 62΄ Μάλεν)Ρεπό: ΦινλανδίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ολλανδία 8 20 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΠολωνία 8 17 --Προκρίθηκε στα play offΦινλανδία 8 10Μάλτα 8 5Λιθουανία 8 318 Νοεμβρίου 202521:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη21:45 Ρουμανία - Σαν ΜαρίνοΡεπό: ΚύπροςΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αυστρία 7 18Βοσνία 7 16Ρουμανία 7 10Κύπρος 8 8Σαν Μαρίνο 7 016 Νοεμβρίου 2025Ισραήλ - Μολδαβία 4-1 (21' πέν. Τούργκεμαν, 65', 88' Ρεβίβο, 85' Πέρετζ - 37' Νικολαέσκου)Ιταλία - Νορβηγία 1-4 (11' Εσπόζιτο - 63' Νούσα, 78', 80' Χάαλαντ, 90'+3' Λάρσεν)Ρεπό: ΕσθονίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Νορβηγία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΙταλία 8 18 --Προκρίθηκε στα play offΙσραήλ 8 12Εσθονία 8 4Μολδαβία 8 118 Νοεμβρίου 202521:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν21:45 Ουαλία - Βόρεια ΜακεδονίαΡεπό: ΚαζακστάνΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Βέλγιο 7 15Β. Μακεδονία 7 13Ουαλία 7 13Καζακστάν 8 8Λιχτενστάιν 7 016 Νοεμβρίου 2025Αλβανία - Αγγλία 0-2 (74', 82' Κέιν)Σερβία - Λετονία 2-1 (49' Κατάι, 60' Στάνκοβιτς - 12' Γκουντκόφσκις)Ρεπό: ΑνδόραΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αγγλία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΑλβανία 8 14 --Προκρίθηκε στα play offΣερβία 8 13Λετονία 8 5Ανδόρα 8 117 Νοεμβρίου 2025Τσεχία - Γιβραλτάρ 6-0 (5΄ Ντουντέρα, 18΄ Τσόρι, 32΄ Κούφαλ, 39΄ Κάραμπετς, 44΄ Σούτσεκ, 41΄ Χράνατς)Μαυροβούνιο - Κροατία 2-3 (3΄ Όσμαγιτς, 17΄ Κρίστοβιτς - 37΄πεν. Πέρισιτς, 72΄ Γιάκιτς, 87΄ Βλάσιτς)Ρεπό: Νησιά ΦαρόεΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Κροατία 8 22 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΤσεχία 8 16 --Προκρίθηκε στα play offΝησιά Φαρόε 8 12Μαυροβούνιο 8 9Γιβραλτάρ 8 0