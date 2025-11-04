Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Μπαρτσελόνα: Εντυπωσιακή νυχτερινή πρόβα φωτισμού στο ανανεωμένο Καμπ Νου- Βίντεο
Οι «μπλαουγκράνα» προετοιμάζονται για την ιστορική επιστροφή στο ανανεωμένο τους σπίτι, δοκιμάζοντας έναν εντυπωσιακό νέο φωτισμό που υπόσχεται μαγευτικές βραδιές στη Βαρκελώνη
Το Καμπ Νου αρχίζει και πάλι να παίρνει ζωή. Ενώ η Μπαρτσελόνα μετρά αντίστροφα για την επιστροφή της στη θρυλική της έδρα, οι άνθρωποι του συλλόγου πραγματοποίησαν τις πρώτες δοκιμές του ολοκαίνουριου συστήματος φωτισμού, λίγο πριν από την ανοιχτή προπόνηση που θα ακολουθήσει μετά την αναμέτρηση με την Κλαμπ Μπριζ.
Οι δοκιμές εντυπωσίασαν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς οπαδούς. Οι νέοι προβολείς κάλυψαν το γήπεδο με μωβ φως, συμβολίζοντας τα παραδοσιακά χρώματα του συλλόγου και προϊδεάζοντας για φαντασμαγορικά ημίχρονα υπό τα φώτα των βραδινών αγώνων. Παρότι οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, το αποτέλεσμα θεωρείται ήδη εξαιρετικό.
Παράλληλα, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα συνεχίζει τη διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών από τον δήμο της Βαρκελώνης, ώστε να μπορέσει σύντομα να φιλοξενεί ξανά επίσημα παιχνίδια στο ανακαινισμένο γήπεδο.
