Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 2-2: Επέστρεψαν από το 0-2 και άγγιξαν την απόλυτη ανατροπή οι ερυθρόλευκοι Νέοι - Δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο 39' αλλά ισοφάρισε σε 2-2 με Τουφάκη και Κολοκοτρώνη στο 49'
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει 2-2 την Αϊντχόφεν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Youth League.
Έτσι οι "ερυθρόλευκοι" έφτασαν τις 7 βαθμούς στη League Phase Και παραμένουν σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στους "16" της διοργάνωσης.
Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό για την PSV. Ο Κιάνο Πένσο εκτέλεσε φάουλ από αριστερά οι αμυντικοί και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού δεν υπολόγισαν σωστά την πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στα δίχτυα.
Στο 32' οι παίκτες της Αϊντχόφεν έκλεψαν την μπάλα στο χώρο του κέντρου ο ταχύτατος Μπαχάτι έφτασε απέναντι απ' τον Χριστοδουλόπουλο και πλάσαρε στη γωνία για το 0-2.
Στο 40' Κολοκοτρώνης και Λιατσικούρας συνδυάστηκαν από δεξιά, ο τελευταίος πέρασε την ασίστ στον Τουφάκη ο οποίος μείωσε σε 2-1 ξαναβάζοντας τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι.
Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Ολυμπιακός έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσια, όταν ο Λιατσικούρας δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι που κέρδισε ο Αλαφάκης (απέκρουσε ο Κούιστεν)
Η ισοφάριση ήρθε νωρίς στο β ημίχρονο από υπέροχο τακουνάκι του Χρήστου Φίλη και εκτέλεση του Πέτρου Κολοκοτρωνη στο 49'.
O Ολυμπιακός έχει 7 βαθμούς μετά από 4 αγώνες και είναι σε τροχιά πρόκρισης στους "16".
Διαιτητής: Στέφαν Έμπνερ (Αυστρία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιωργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Καρκατσάλης, Αβραμούλης (32' Βασιλακόπουλος), Σιώζιος, Φίλης (83' Κότσαλος), Μίλιτσιτς, Λιατσικούρας, (90'. Καλαϊτζίδης), Κολοκοτρώνης, Χάμζα
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ (Βίνσεντ Χέλμαντ): Κούιστεν, Πένσο (75' Ντουά), Μπουν, Ρέαπ (85' Μαρτίνιουκ), Μανουχούτου, Κορνεσιόν (84' Κάρλσεν), Μούλντερς (84' Ντουράν Τσαν), ντε Γκουζμάν, Μπαχάτι, Μπέερενς (62' Νταμπίλι), Μπουχουντάνε.
