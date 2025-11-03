Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ολυμπιακός: Αποστολή για την Αϊντχόφεν με Ορτέγκα, Καλογερόπουλο και Πνευμονίδη, εκτός ο τιμωρημένος Έσε
Με μοναδικό απόντα τον τιμωρημένο Έσε ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική του Champions League
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και είναι έτοιμος να υποδεχθεί την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (4/11, 22:00), στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του League Phase του Champions League.
Ο βασικός στόχος της ομάδας του Πειραιά είναι η πρώτη φετινή νίκη στη διοργάνωση, απέναντι σε μία ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική φόρμα το τελευταίο διάστημα.
Ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την 23άδα που θα αντιμετωπίσει τους Ολλανδούς, με την σημαντικότερη είδηση να αφορά την επιστροφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στους «εκλεκτούς», μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί πριν από λίγες εβδομάδες κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Aπουσιάζει μόνο ο Σαντιάγο Έσε που δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στο ίδιο ματς.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουρακλής
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο
Μέσοι: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι
#OLYPSV: The Squad 📋 pic.twitter.com/WZ3AXmBtqt— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 3, 2025
