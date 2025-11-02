Αθλητικές μεταδόσεις Κυριακής: Πού θα δείτε Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Παναιτωλικός

Κλείσιμο

Οι αναμετρήσεις των Δικέφαλων Βορρά και Νότου στη Super League, οι αγώνες στη Super League 2, το ματς του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στη Basket League και το ντέρμπι του βόλεϊ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ξεχωρίζουν στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα.13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Ολυμπιακός - Ηρακλής ΕΡΤ 213:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Super League 2 Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος Sportal.gr13:30 TEΝΙΣ - ATP Masters 1000 ATP Masters 1000 Παρίσι, Τελικός Διπλού COSMOTE SPORT 6 HD13:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Βερόνα - Ίντερ COSMOTE SPORT 1 HD14:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Super League 2 Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής ACTION 2414:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga 2 Φορτούνα Ντίσελντορφ - Καϊζερσλάουτερν NOVA SPORTS 3 HD14:30 TEΝΙΣ - WTA 250 Τελικός: WTA 250 - Chennai NOVA SPORTS 4 HD15:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Super League 2 ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα Sportal.gr15:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Super League 2 Αιγάλεω - Χανιά Sportal.gr15:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - La Liga Λεβάντε - Θέλτα NOVA SPORTS 1 HD16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Μύκονος - Μαρούσι ΕΡΤ 2