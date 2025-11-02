Αθλητικές μεταδόσεις Κυριακής: Πού θα δείτε Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Παναιτωλικός
Πλούσια η δράση στη Super League, τη Super League 2, ενώ ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το ντέρμπι του βόλεϊ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθιηναϊκό

Οι αναμετρήσεις των Δικέφαλων Βορρά και Νότου στη Super League, οι αγώνες στη Super League 2, το ματς του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στη Basket League και το ντέρμπι του βόλεϊ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ξεχωρίζουν στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της Κυριακής

13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Ολυμπιακός - Ηρακλής ΕΡΤ 2

13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Super League 2 Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος Sportal.gr

13:30 TEΝΙΣ - ATP Masters 1000 ATP Masters 1000 Παρίσι, Τελικός Διπλού COSMOTE SPORT 6 HD

13:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Βερόνα - Ίντερ COSMOTE SPORT 1 HD

14:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Super League 2 Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής ACTION 24

14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga 2 Φορτούνα Ντίσελντορφ - Καϊζερσλάουτερν NOVA SPORTS 3 HD

14:30 TEΝΙΣ - WTA 250 Τελικός: WTA 250 - Chennai NOVA SPORTS 4 HD

15:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Super League 2 ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα Sportal.gr

15:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Super League 2 Αιγάλεω - Χανιά Sportal.gr

15:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - La Liga Λεβάντε - Θέλτα NOVA SPORTS 1 HD

16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Μύκονος - Μαρούσι ΕΡΤ 2

16:00 TEΝΙΣ - ATP Masters 1000 ATP Masters 1000 Παρίσι, Τελικός Μονού COSMOTE SPORT 6 HD

16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Τορίνο - Πίζα COSMOTE SPORT 5 HD

16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Scottish Premiership Σέλτικ - Ρέιντζερς COSMOTE SPORT 3 HD

16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Φιορεντίνα - Λέτσε COSMOTE SPORT 2 HD

16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Premier League Γουέστ Χαμ - Νιούκαστλ NOVA SPORTS PREMIER LEAGUE

16:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga Κολωνία - Αμβούργο NOVA SPORTS PRIME

17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Turkish Basketball Super League Μέρσιν - Φενέρμπαχτσε COSMOTE SPORT 7 HD

17:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - La Liga Αλαβές - Εσπανιόλ NOVA SPORTS 1 HD

17:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Stoiximan Super League ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός COSMOTE SPORT 1 HD

18:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga Βόλφσμπουργκ - Χόφενχαϊμ NOVA SPORTS START

18:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Premier League Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ NOVA SPORTS PREMIER LEAGUE

19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Cyprus League by Stoiximan 2025-26 Πάφος - ΑΕ Λεμεσού COSMOTE SPORT 3 HD

19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Πάρμα - Μπολόνια COSMOTE SPORT 2 HD

19:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Stoiximan Super League Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ NOVA SPORTS PRIME

19:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - La Liga Μπαρτσελόνα - Έλτσε NOVA SPORTS 1 HD

19:45 ΒΟΛΕΪ - Volley League Ανδρών Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ΕΡΤ 2

20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - ACB Liga Endesa Μπασκόνια - Τενερίφη COSMOTE SPORT 5 HD

21:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Argentine Primera División Εστουδιάντες Ντε Λα Πλάτα - Μπόκα Τζούνιορς ACTION 24

21:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Stoiximan Super League ΑΕΚ - Παναιτωλικός COSMOTE SPORT 1 HD

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Μίλαν - Ρόμα COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - La Liga Μπέτις - Μαγιόρκα NOVA SPORTS 1 HD

22:30 ΜΠΑΣΚΕΤ - NBA 2025/2026 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς COSMOTE SPORT 4 HD

22:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Liga Portugal Betclic Πόρτο - Μπράγκα COSMOTE SPORT 3 HD
