Το Champions League βάζει τέλος σε μία ακόμη ιστορική συμφωνία και αλλάζει... μπύρα

Μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας με την Heineken, η UEFA από το 2027 αλλάζει εμπορικό συνεργάτη στο τομέα της ζυθοποιίας και ετοιμάζεται να κλείσει τρομερό deal με τον μεγάλο ανταγωνιστή της