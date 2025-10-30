Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Το Champions League βάζει τέλος σε μία ακόμη ιστορική συμφωνία και αλλάζει... μπύρα
Το Champions League βάζει τέλος σε μία ακόμη ιστορική συμφωνία και αλλάζει... μπύρα
Μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας με την Heineken, η UEFA από το 2027 αλλάζει εμπορικό συνεργάτη στο τομέα της ζυθοποιίας και ετοιμάζεται να κλείσει τρομερό deal με τον μεγάλο ανταγωνιστή της
Από τη στιγμή που το Champions League μπήκε στη ζωή μας, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του '90, πέρα από τον ύμνο (που μοιάζει με μελωδία της ευτυχίας) και το σεντόνι (το σήμα κατατεθέν) υπήρχαν και κάποια άλλα πράγματα που είχαν συνδεθεί άρρηκτα με τη διοργάνωση.
Η περίφημη TEAM, η ελβετική εταιρία που διαχειριζόταν το εμπορικό κομμάτι και δη τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά και κάποιοι χορηγοί, όπως για παράδειγμα η ολλανδική ζυθοποιία Heineken που ήταν από τα πρώτα πειραματικά χρόνια ένας από τους βασικούς χορηγούς της UEFA.
Ωστόσο, με λίγους μήνες διαφορά, τόσο η Team όσο και η Heineken ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά σε συλλογικό επίπεδο, με το τυπικό τέλος να έρχεται το 2027 όταν και ολοκληρώνονται τα συμβόλαια που είναι σε ισχύ.
Η Team είχε γίνει ήδη γνωστό ότι θα αντικατασταθεί από την Relevent Football Partners (την εταιρία που επέλεξε η UC3, το κοινό επιχειρηματικό σχήμα της UEFA με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους), ενώ σήμερα αποκαλύφθηκε ότι τη θέση της Heineken Internations (με σημαντικότερα εμπορικά σήμερα αυτά της Heineken και της Amstel) θα πάρει η Anheuser-Busch InBev (AB InBev), ο κολοσσός της παγκόσμιας ζυθοποιίας με έδρα το Βέλγιο!
Η πολυεθνική AB InBev διαχειρίζεται 17 διαφορετικές (Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Hoegaarden και Leffe οι πιο γνωστές) και εκμεταλλευόμενη τις νέες συνθήκες που επικρατούν στο εμπορικό κομμάτι της διοργάνωσης, κατάφερε να κάνει το «μπάσιμο» που αναζητούσε εδώ και χρόνια, έναντι του ανάλογου οικονομικού ανταλλάγματος.
Η τωρινή συμφωνία της UEFA με την Heineken αποφέρει στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 120 εκατομμύρια ευρώ, με τους Βέλγους να προσφέρουν 200 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο (αύξηση 66%!).
Κι αυτή η χορηγία ρεκόρ, θεωρείται μία μεγάλη νίκη για τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και ταυτόχρονα δικαίωση για τη δημιουργία της UC3 η οποία έχει ως στόχο να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στην UEFA και κατ' επέκταση στους συλλόγους.
«Η επιλογή μας από την UC3 αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στο ποδόσφαιρο και στη στρατηγική μας για παγκόσμιες πλατφόρμες. Οι διοργανώσεις της UEFA θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε αξέχαστες εμπειρίες για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο και να ενισχύσουμε τη σύνδεση μπύρας και αθλητισμού. Ανυπομονούμε να αποτελέσουμε έναν ισχυρό συνεργάτη για την UC3 τα επόμενα χρόνια», δήλωσε εκπρόσωπος της AB InBev, ενώ την ίδια ώρα η Heineken επιβεβαίωνε την... αποχώρηση της, αφήνοντας αιχμές για τα νέα οικονομικά δεδομένα.
«Μετά από συνεργασία 30 ετών, αυτό είναι φυσικά μια συγκινητική στιγμή για εμάς», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της και συμπλήρωσε με νόημα:
«Κάναμε τη στρατηγική επιλογή να εστιάσουμε σε πλατφόρμες όπου η δαπάνη είναι ανάλογη με τη δημιουργία αξίας και διασφαλίζει απόδοση επένδυσης. Η αποχώρηση είχε προβλεφθεί εδώ και καιρό, παραμένουμε υπερήφανοι συνεργάτες της Formula 1 και μόλις υπογράψαμε μια παγκόσμια συνεργασία με το Premier Padel, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα παγκοσμίως, το οποίο έχει πολυεπίπεδη απήχηση σε διαφορετικές γενιές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Η περίφημη TEAM, η ελβετική εταιρία που διαχειριζόταν το εμπορικό κομμάτι και δη τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά και κάποιοι χορηγοί, όπως για παράδειγμα η ολλανδική ζυθοποιία Heineken που ήταν από τα πρώτα πειραματικά χρόνια ένας από τους βασικούς χορηγούς της UEFA.
Ωστόσο, με λίγους μήνες διαφορά, τόσο η Team όσο και η Heineken ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά σε συλλογικό επίπεδο, με το τυπικό τέλος να έρχεται το 2027 όταν και ολοκληρώνονται τα συμβόλαια που είναι σε ισχύ.
Η Team είχε γίνει ήδη γνωστό ότι θα αντικατασταθεί από την Relevent Football Partners (την εταιρία που επέλεξε η UC3, το κοινό επιχειρηματικό σχήμα της UEFA με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους), ενώ σήμερα αποκαλύφθηκε ότι τη θέση της Heineken Internations (με σημαντικότερα εμπορικά σήμερα αυτά της Heineken και της Amstel) θα πάρει η Anheuser-Busch InBev (AB InBev), ο κολοσσός της παγκόσμιας ζυθοποιίας με έδρα το Βέλγιο!
Η πολυεθνική AB InBev διαχειρίζεται 17 διαφορετικές (Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Hoegaarden και Leffe οι πιο γνωστές) και εκμεταλλευόμενη τις νέες συνθήκες που επικρατούν στο εμπορικό κομμάτι της διοργάνωσης, κατάφερε να κάνει το «μπάσιμο» που αναζητούσε εδώ και χρόνια, έναντι του ανάλογου οικονομικού ανταλλάγματος.
Η τωρινή συμφωνία της UEFA με την Heineken αποφέρει στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 120 εκατομμύρια ευρώ, με τους Βέλγους να προσφέρουν 200 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο (αύξηση 66%!).
Κι αυτή η χορηγία ρεκόρ, θεωρείται μία μεγάλη νίκη για τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και ταυτόχρονα δικαίωση για τη δημιουργία της UC3 η οποία έχει ως στόχο να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στην UEFA και κατ' επέκταση στους συλλόγους.
«Η επιλογή μας από την UC3 αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στο ποδόσφαιρο και στη στρατηγική μας για παγκόσμιες πλατφόρμες. Οι διοργανώσεις της UEFA θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε αξέχαστες εμπειρίες για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο και να ενισχύσουμε τη σύνδεση μπύρας και αθλητισμού. Ανυπομονούμε να αποτελέσουμε έναν ισχυρό συνεργάτη για την UC3 τα επόμενα χρόνια», δήλωσε εκπρόσωπος της AB InBev, ενώ την ίδια ώρα η Heineken επιβεβαίωνε την... αποχώρηση της, αφήνοντας αιχμές για τα νέα οικονομικά δεδομένα.
«Μετά από συνεργασία 30 ετών, αυτό είναι φυσικά μια συγκινητική στιγμή για εμάς», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της και συμπλήρωσε με νόημα:
«Κάναμε τη στρατηγική επιλογή να εστιάσουμε σε πλατφόρμες όπου η δαπάνη είναι ανάλογη με τη δημιουργία αξίας και διασφαλίζει απόδοση επένδυσης. Η αποχώρηση είχε προβλεφθεί εδώ και καιρό, παραμένουμε υπερήφανοι συνεργάτες της Formula 1 και μόλις υπογράψαμε μια παγκόσμια συνεργασία με το Premier Padel, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα παγκοσμίως, το οποίο έχει πολυεπίπεδη απήχηση σε διαφορετικές γενιές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα