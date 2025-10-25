Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Premier League: Η Λιντς νίκησε με 2-1 τη Γουέστ Χαμ «βυθίζοντας» την ακόμη περισσότερο - Δείτε τα γκολ
Με δύο γρήγορα γκολ, η Λιντς «καταβρόχθισε» τη Γουέστ Χαμ στο «Έλαντ Ρόουντ» και... καταδίκασε την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη ζώνη του υποβιβασμού για ακόμα μια αγωνιστική
Η πολύ δυνατή εκκίνηση της Λιντς και τα δύο γκολ που σημείωσε στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο (3' Άαρονσον, 15' Ροντόν) ήταν αρκετά για να της χαρίσουν μία πάρα πολύ σημαντική νίκη επί της Γουέστ Χαμ με 2-1 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, «βυθίζοντας» ακόμη περισσότερο τα «σφυριά» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.
Στο 90' το γκολ του Φερνάντες διαμορφωσε το τελικό 2-1, με τα «παγόνια» να διατηρούν στη συνέχεια ως το τέλος το προβάδισμά τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3' Άαρονσον, 15' Ροντόν - 90' Φερνάντες)
Τσέλσι-Σάντερλαντ 25/10
Νιούκαστλ-Φούλαμ 25/10
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 25/10
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 25/10
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 26/10
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 26/10
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Άρσεναλ 19
Μάντσεστερ Σίτι 16
Μπόρνμουθ 15
Λίβερπουλ 15
Τσέλσι 14
Τότεναμ 14
Σάντερλαντ 14
Κρίσταλ Πάλας 13
Μάντσεστερ Γ. 13
Μπράιτον 12
Άστον Βίλα 12
Έβερτον 11
Λιντς 11 -9αγ.
Μπρέντφορντ 10
Νιούκαστλ 9
Φούλαμ 8
Μπέρνλι 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.
Γουλβς 2
