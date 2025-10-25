Premier League: Η Λιντς νίκησε με 2-1 τη Γουέστ Χαμ «βυθίζοντας» την ακόμη περισσότερο - Δείτε τα γκολ

Με δύο γρήγορα γκολ, η Λιντς «καταβρόχθισε» τη Γουέστ Χαμ στο «Έλαντ Ρόουντ» και... καταδίκασε την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη ζώνη του υποβιβασμού για ακόμα μια αγωνιστική