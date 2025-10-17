Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Σέβτσενκο: «Δεν μιλήσαμε ποτέ με τον Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό»
Σέβτσενκο: «Δεν μιλήσαμε ποτέ με τον Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό»
Κατηγορηματικός ο πρόεδρος της UAF για τις φήμες που ήθελαν τον Ουκρανό τεχνικό στο στόχαστρο του «τριφυλλιού» – «Πιστεύουμε στον προπονητή μας»
Για τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Σεργκέι Ρεμπρόφ να βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ουκρανίας (UAF) και θρύλος του αθλήματος, Αντρέι Σεβτσένκο.
Μετά τις δύο συνεχόμενες και κρίσιμες νίκες της Εθνικής Ουκρανίας απέναντι σε Ισλανδία (5-3) και Αζερμπαϊτζάν (2-1) για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026, ο Σέβτσενκο μίλησε στο «Champion» και μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που συνέδεαν τον προπονητή της Εθνικής ομάδας με τον πάγκο του «τριφυλλιού».
«Ποτέ δεν υπήρξε θέμα Παναθηναϊκού»
Ο Σέβτσενκο ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη της Ομοσπονδίας στον Σεργκέι Ρεμπρόφ, αλλά και την αφοσίωση του προπονητή στην Εθνική Ομάδα.
«Εμείς πιστεύουμε στον προπονητή μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος και συνέχισε, εστιάζοντας στο ζήτημα του Παναθηναϊκού: «Έχει μεγάλο κίνητρο να δουλέψει στην Εθνική Ομάδα. Σε αυτή την ερώτηση έχει ήδη απαντήσει εν μέρει και ο ίδιος. Δεν είχαμε καμία σκέψη ή συζήτηση για κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στον προκριματικό κύκλο».
Συγχαρητήρια για τις νίκες
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της UAF συνεχάρη το προπονητικό τιμ και τους παίκτες για το «άριστο αποτέλεσμα στους δύο αγώνες», τονίζοντας ότι κύριος στόχος είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αναγνώρισε, επίσης, τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει το προπονητικό επιτελείο. Τέλος, εξήρε την επιστροφή του Ρουσλάν Μαλινόφσκι στην ομάδα, χαρακτηρίζοντας τον μέσο της Τζένοα «σημαντικό παίκτη» και «πραγματικό επαγγελματία» που βοήθησε την ομάδα στα δύο αυτά παιχνίδια.
