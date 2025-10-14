Με ψήφους 5-0 η ΔΕΑΒ αθώωσε τον Ηλιόπουλο για το περιστατικό στο γήπεδο του Περιστερίου

Με ομόφωνη απόφαση των μελών της ΔΕΑΒ ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για το περιστατικό στον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιάς