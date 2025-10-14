Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Με ψήφους 5-0 η ΔΕΑΒ αθώωσε τον Ηλιόπουλο για το περιστατικό στο γήπεδο του Περιστερίου
Με ομόφωνη απόφαση των μελών της ΔΕΑΒ ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για το περιστατικό στον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιάς
Το γκολ νίκης από τον Ραζβάν Μάριν στον αγώνα με την Κηφισιά στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έφερε και το ξέσπασμα χαράς του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος στους πανηγυρισμούς για την τεράστια ανατροπή έσπασε ένα τζάμι στο μπουθ των δημοσιογραφικών θεωρείων απ' όπου παρακολούθησε τον αγώνα.
Αυτό το περιστατικό, σε μια επίδειξη υπερβολικής ευαισθησίας, προκάλεσε την παρέμβαση της ΔΕΑΒ που τον κάλεσε σε απολογία, αλλά όπως αποδείχθηκε η υπόθεση έκλεισε πριν καν ανοίξει...
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ για τον Μάριο Ηλιόπουλο αναφέρει:
«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:
Με την υπ’ αριθμό 30/2025 Απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις Εκθέσεις της Αστυνομίας, των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ και της διοργανώτριας αρχής, συνεκτιμωμένων και των εξηγήσεων που έδωσε ο ίδιος, αποφάσισε την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, αναφορικά με τη θραύση υαλοπίνακα στο δημοσιογραφικό θεωρείο του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 05/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».
