Influencer χώρισε τον Βινίσιους γιατί ήταν... άτακτος - Ζήτησε συγγνώμη ο Βραζιλιάνος
«Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι ήμουν απρόσεκτος» ανέφερε ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης που αντάλλασσε μηνύματα με μοντέλα και τον ανακάλυψε η Βιρτζίνια Φονσέκα
Θόρυβο έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η είδηση του χωρισμού του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, από την παρουσιάστρια και influencer Βιρτζίνια Φονσέκα. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται σε συγκέντρωση με την εθνική του ομάδα, δημοσίευσε μια ανακοίνωση στα social media ζητώντας δημόσια συγγνώμη από την 26χρονη.
Η Βιρτζίνια Φονσέκα, η οποία ήταν παντρεμένη με τον τραγουδιστή Ζε Φελίπε, ταξίδεψε πρόσφατα στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσει τον Βινίσιους σε αγώνα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.
Ωστόσο, η σχέση τους φαίνεται να τερματίστηκε απότομα. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της Βιρτζίνια Φονσέκα στο G1, αιτία της ρήξης ήταν υποτιθέμενα screenshots συνομιλιών του ποδοσφαιριστή με άλλα μοντέλα. Παρόλο που η σχέση τους δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα, ο εκπρόσωπος της influencer είχε επιβεβαιώσει ότι «γνωρίζονταν».
Η είδηση πήρε μεγάλες διαστάσεις στη Βραζιλία, αναγκάζοντας τον Βινίσιους να προβεί σε μια άνευ προηγουμένου δημόσια δήλωση.
Η συγγνώμη του Βινίσιους: «Δεν ντρέπομαι να το παραδεχτώ»
Στην ανακοίνωσή του, ο Βινίσιους παραδέχτηκε το λάθος του, δηλώνοντας πως, παρόλο που δεν ήταν επίσημο ζευγάρι, «υπήρχε μια ειλικρινής σύνδεση».
«Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι ήμουν απρόσεκτος, ότι δεν αντέδρασα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι την απογοήτευσα», αναγνώρισε ο Βραζιλιάνος άσος.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή είναι γεμάτη μεταμέλεια και σεβασμό προς την influencer:
«Όλοι περνάμε στιγμές που μας κάνουν να σκεφτούμε και να ωριμάσουμε. Πρόσφατα έζησα μια κατάσταση που με έκανε να αναλογιστώ και να αναγνωρίσω συμπεριφορές που δεν αντιπροσωπεύουν ούτε ποιος θέλω να είμαι, ούτε το είδος των σχέσεων που θέλω να χτίσω.
Η Βιρτζίνια είναι μια απίστευτη γυναίκα, μια αξιοθαύμαστη μητέρα και κάποια για την οποία τρέφω τεράστια αγάπη και σεβασμό. Από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, ήρθε στη Μαδρίτη τρεις φορές για να με δει... γνώρισα μια αξιοθαύμαστη μητέρα και μια απίστευτη σύντροφο.
Γι' αυτό, θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, με ανοιχτή καρδιά, γιατί κατάλαβα ότι μια αληθινή σχέση υπάρχει μόνο όταν υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη και διαφάνεια.
Η ιδέα τώρα είναι να τα ξεκινήσουμε όλα από την αρχή. Χωρίς ψέματα, χωρίς καβγάδες, χωρίς μάσκες. Με πολλή αγάπη, τρυφερότητα και σεβασμό».
