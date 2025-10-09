Influencer χώρισε τον Βινίσιους γιατί ήταν... άτακτος - Ζήτησε συγγνώμη ο Βραζιλιάνος

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή είναι γεμάτη μεταμέλεια και σεβασμό προς την influencer:«Όλοι περνάμε στιγμές που μας κάνουν να σκεφτούμε και να ωριμάσουμε. Πρόσφατα έζησα μια κατάσταση που με έκανε να αναλογιστώ και να αναγνωρίσω συμπεριφορές που δεν αντιπροσωπεύουν ούτε ποιος θέλω να είμαι, ούτε το είδος των σχέσεων που θέλω να χτίσω.Η Βιρτζίνια είναι μια απίστευτη γυναίκα, μια αξιοθαύμαστη μητέρα και κάποια για την οποία τρέφω τεράστια αγάπη και σεβασμό. Από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, ήρθε στη Μαδρίτη τρεις φορές για να με δει... γνώρισα μια αξιοθαύμαστη μητέρα και μια απίστευτη σύντροφο.Γι' αυτό, θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, με ανοιχτή καρδιά, γιατί κατάλαβα ότι μια αληθινή σχέση υπάρχει μόνο όταν υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη και διαφάνεια.Η ιδέα τώρα είναι να τα ξεκινήσουμε όλα από την αρχή. Χωρίς ψέματα, χωρίς καβγάδες, χωρίς μάσκες. Με πολλή αγάπη, τρυφερότητα και σεβασμό».