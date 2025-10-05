Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και τους «αιώνιους» στο μπάσκετ
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Super League Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και τους «αιώνιους» στο μπάσκετ

Από το Μαρούσι-Ολυμπιακός που ξεκινά στη 13:00, μέχρι το ντέρμπι Πόρτο-Μπενφίκα στις 23:15 το πρόγραμμα των μεταδόσεων είναι γεμάτο

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και τους «αιώνιους» στο μπάσκετ
Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

To πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς το μεσημέρι με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μαρούσι για την GBL στη 13:00, ενώ στις 16:00 ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΟΑΚΑ με τον ΠΑΟΚ. 

Όσον αφορά στη Super League, το ντέρμπι που ξεχωρίζει είναι αυτό του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Κηφισιά στο Περιστέρι και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο.

Στο μεταξύ υπάρχουν και πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Ευρώπη, από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Μερικά από τα πιο ελκυστικά είναι τα Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ και Φιορεντίνα-Ρόμα στις 16:00, το Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα στις 17:00, τα Γιουβέντους-Μίλαν και Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν στις 21:45, και στις 23:15 η Μπενφίκα του Παυλίδη και του Μουρίνιο αντιμετωπίζει στην Πόρτο στο Ντραγκαό.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/10/2025)

08:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS8 Zagorska Sela – Kumrovec 1

Κλείσιμο
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

12:15 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS9 Veliko Trgovisce – Klanjec 2

13:00 ΕΡΤ2 Μαρούσι – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Κάλιαρι Serie A

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

14:00 Action 24 Ολυμπιακός Β-Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS10 Zagorska Sela Kumrovec 2

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Νόριτς EFL Championship

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM 2025 Γερμανία, Χόκενχαϊμ – 2ος Αγώνας

14:45 ΑΝΤ1 Formula 1, GP Σιγκαπούρης Μηχανοκίνητα

15:00 Novasports 1 HD Αλαβές – Έλτσε La Liga EA Sports

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme E 2025 Desert X Prix (2ος Αγώνας)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Ουτρέχτη Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ | Novasports Premier League Premier League

16:00 ΕΡΤ2 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

16:00 Novasports Start Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports 5HD Γουλβς – Μπράιτον Premier League

16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – ΜπέρνλιPremier League

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπολόνια – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ρόμα Serie A

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντερτόνα Lega Basket Serie A

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

17:15 Novasports Prime Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports

18:00 Novasports 2 HD Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι | Novasports Premier League Premier League

18:30 Novasports 4HD Αμβούργο – Μάιντς Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τζένοα Serie A

19:30 Novasports Start Εσπανιόλ – Μπέτις La Liga EA Sports

19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Τοντέλα Liga Portugal

19:45 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ Bundesliga

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπούρσασπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

21:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα Liga Portugal

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Stoiximan Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals 2025

23:15 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπενφίκα Liga Portugal

Ειδήσεις σήμερα:

Η Έφη Θώδη ξεσηκώνει το διαδίκτυο με το νέο της hit «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ»

Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου με βαρείς χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν

Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Τούρκος ακτιβιστής καταγγέλλει την κακομεταχείριση της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης