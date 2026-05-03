Βίντεο: Ο γιος του Τζόελ Εμπίντ διέκοψε τη συνέντευξη του πατέρα του για να ανακοινώσει ότι... έχασε το δόντι του
Οι Φιλαδέλφεια 76ers απέκλεισαν τους Σέλτικς στο 7ο ματς της σειράς με 34 πόντους του Εμπίντ, αλλά στο φινάλε του ματς την παράσταση έκλεψε ο 5χρονος Άρθουρ
Με 34 πόντους και 12 ριμπάουντ ο Καμερουνέζος σέντερ ήταν ο MVP της νίκης της ομάδας στο TD Garden που της έδωσε την πρόκριση στον 2ο γύρο των play off του NBA και λογικό ήταν η κάμερα να στραφεί πάνω του...
Ωστόσο κανείς δεν είχε υπολογίσει τον 5χρονο Άρθουρ ο οποίος λόγω ηλικίας δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί και τι σπουδαία εμφάνιση είχε κάνει ο πατέρας του. Για τον Εμπίντ τζούνιορ άλλα πράγματα ήταν οι σημαντικές ειδήσεις της ημέρας και έτσι αφού ο πατέρας του πρόλαβε να πει δύο κουβέντες, αποκάλυψε τον δικό του προβληματισμό...
«Μπαμπά, κοίτα το δόντι μου», αναφώνησε, δείχνοντας το σημείο όπου βρισκόταν το δόντι που έχασε, προκαλώντας το χαμόγελο του Εμπίντ και του συμπαίκτη του, Ταϊρίζ Μάξεϊ.
Ο σέντερ της Φιλαδέλφεια μπόρεσε να μιλήσει για την τεράστια νίκη της ομάδας του και τη δική του προσωπική εμφάνιση, πριν ο Άρθουρ, που είναι μόνιμος θαμώνας των αγώνων του πατέρα του, χάσει την... υπομονή του και αρχίσει να μιλά και πάλι για το χαμένο του δόντι.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Άρθουρ έχει πάρει το όνομα του αδικοχαμένου θείου του, ο οποίος σκοτώθηκε το 2013 στο Καμερούν όταν παρασύρθηκε από φορτηγό και εκείνη την εποχή, ο ρούκι Τζόελ Εμπίντ, είχε βρεθεί ένα βήμα από το να εγκαταλείψει το μπάσκετ.
Βρήκε όμως τη δύναμη να συνεχίσει και πολύ συχνά πλέον μιλά για το δέσιμο που έχει με τον γιο του. «Το γεγονός ότι έχασα τον αδερφό μου και μετά έδωσα το όνομά του στον γιο μου σήμαινε πολλά. Ο γιος μου είναι ο λόγος που βρίσκομαι πραγματικά εδώ».
PSA: ARTHUR LOST A TOOTH 🦷 pic.twitter.com/w9Oyzqurhr— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 3, 2026
"It was about playing hard."— NBA (@NBA) May 3, 2026
Tyrese Maxey and Joel Embiid (+ a special guest 🥹) sound off on their Game 7 dub on the road!
They will battle the Knicks in the East Semis. pic.twitter.com/cFli4w4GZF
