Μεγαλείο ψυχής από τον Kώστα Παπανικολάου που βοήθησε σε τροχαίο στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού απασχόλησε τα παιδιά για να μην δουν την τραυματισμένη μητέρα τους – Το τροχαίο σημειώθηκε στο πάρκινγκ του γηπέδου μετά τη λήξη του αγώνα