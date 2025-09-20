Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Μεγαλείο ψυχής από τον Kώστα Παπανικολάου που βοήθησε σε τροχαίο στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού απασχόλησε τα παιδιά για να μην δουν την τραυματισμένη μητέρα τους – Το τροχαίο σημειώθηκε στο πάρκινγκ του γηπέδου μετά τη λήξη του αγώνα
Μπροστά σε ένα τροχαίο ατύχημα βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο ο διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής ομάδας Μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου, μετά τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακός – Armani Milano.
Ο αγώνας είχε τελειώσει και οι παίχτες του Ολυμπιακού με τους προπονητές και όλο το ιατρικό team βρίσκονταν στο λεωφορείο στο πάρκινγκ του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού και έδιναν αυτόγραφα στους φίλους της ομάδας.
Λίγα μέτρα πιο μακριά αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μία μητέρα με τα δύο μικρά παιδιά της, ηλικίας περίπου 6 ετών.
Το τροχαίο αντιλήφθηκαν παίχτες και φίλαθλοι με το ιατρικό team του Ολυμπιακού να τρέχει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα με τον Κώστα Παπανικολάου, γνωστός για το ήθος του και την ευαισθησία του, να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο του τροχαίου για να μη δουν την μητέρα τους την ώρα οι γιατροί της έδιναν τις πρώτες βοήθειες και την έβαζαν στο ασθενοφόρο.
Περισσότερα από 15 λεπτά ο κ. Παπανικολάου απασχολούσε τα δύο παιδιά κάνοντας τους ερωτήσεις γύρω από το μπάσκετ.
