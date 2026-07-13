Και μαθηματικά στην ηγεσία των Εργατικών ο Άντι Μπέρναμ: Αναλαμβάνει την πρωθυπουργία τη Δευτέρα 20 Ιουλίου

Τι σχεδιάζει ο επερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας για τα δημοσιονομικά - Το παρασκήνιο για θέσεις - κλειδιά στην κυβέρνησή του

Άντι Μπέρναμ, αφού συγκέντρωσε 323 υποψηφιότητες από βουλευτές του κόμματος.



Ο βουλευτής Μάικ Ρίντερ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι προσέθεσε και τη δική του υποστήριξη στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ.



81 υπογραφές βουλευτών, ενώ οι Εργατικοί διαθέτουν συνολικά 403 βουλευτές.



Η διαδοχή του Στάρμερ θεωρείται δεδομένη Στην πράξη, η εκλογή του Μπέρναμ θεωρούνταν ήδη τελειωμένη από την Παρασκευή (Κιρ Στάρμερ, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κανέναν αντίπαλο.



Ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακηρυχθεί επίσημα νέος αρχηγός του κόμματος την Παρασκευή και να παραλάβει την ηγεσία από τον Στάρμερ τη Δευτέρα.







Σχέδια για «υπερπροϋπολογισμό» και νέους φόρους Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει το φθινόπωρο έναν «υπερπροϋπολογισμό» (mega-Budget), ο οποίος θα συνδυάζει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο με μια πλήρη αναθεώρηση των δημόσιων δαπανών.



Παράλληλα, εντείνονται οι φόβοι ότι θα προωθηθεί ένα νέο κύμα φορολογικών επιβαρύνσεων με στόχο κυρίως τους πιο εύπορους κατοίκους της νότιας Αγγλίας.



Κλείσιμο (mansion tax), προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μαζικές επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία και η ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.



Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Μπέρναμ δεν έχει παρουσιάσει αναλυτικό σχέδιο για τη φορολογία ή τις δημόσιες δαπάνες, πέρα από τη δέσμευσή του ότι θα τηρήσει το προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών και θα προωθήσει μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών.



Παρασκήνιο για τις θέσεις-κλειδιά Την ίδια ώρα, υπουργοί και βουλευτές των Εργατικών επιδίδονται σε έντονες διεργασίες ενόψει του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης.



Ο Εντ Μίλιμπαντ φέρεται να επιδιώκει να αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών, παρά τις αντιδράσεις που προκαλούν, σε ορισμένους κύκλους, οι ιδιαίτερα παρεμβατικές οικονομικές του απόψεις.



Την εκλογή του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος εξασφάλισε και μαθηματικά ο, αφού συγκέντρωσεαπό βουλευτές του κόμματος.Ο βουλευτήςανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι προσέθεσε και τη δική του υποστήριξη στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ.Με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, κανένας άλλος υποψήφιος δεν μπορεί πλέον να εισέλθει στην κούρσα για το χρίσμα, καθώς θα απαιτούνταν τουλάχιστονβουλευτών, ενώ οι Εργατικοί διαθέτουν συνολικάβουλευτές.Στην πράξη, η εκλογή του Μπέρναμ θεωρούνταν ήδη τελειωμένη από την Παρασκευή ( είχαν εξασφαλιστεί 322 υποψηφιότητες υπέρ του ), καθώς ο σημερινός πρωθυπουργός και ηγέτης των Εργατικών,, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κανέναν αντίπαλο.Ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακηρυχθεί επίσημα νέος αρχηγός του κόμματος την Παρασκευή και να παραλάβει την ηγεσία από τον Στάρμερ τη Δευτέρα.Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες ανησυχίες στο εσωτερικό του κόμματος σχετικά με το πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει τις νέες του εξουσίες.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει το φθινόπωρο έναν, ο οποίος θα συνδυάζει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο με μια πλήρη αναθεώρηση των δημόσιων δαπανών.Παράλληλα, εντείνονται οι φόβοι ότι θα προωθηθεί ένα νέο κύμα φορολογικών επιβαρύνσεων με στόχο κυρίως τους πιο εύπορους κατοίκους της νότιας Αγγλίας.Σύμμαχοί του φέρονται να εισηγούνται μέτρα όπως η επιβολή φόρου γης, η αναπροσαρμογή του δημοτικού φόρου (council tax) και η ενίσχυση του φόρου στις πολυτελείς κατοικίες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μαζικές επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία και η ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Μπέρναμ δεν έχει παρουσιάσει αναλυτικό σχέδιο για τη φορολογία ή τις δημόσιες δαπάνες, πέρα από τη δέσμευσή του ότι θα τηρήσει το προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών και θα προωθήσει μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών.Την ίδια ώρα, υπουργοί και βουλευτές των Εργατικών επιδίδονται σε έντονες διεργασίες ενόψει του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης.φέρεται να επιδιώκει να αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών, παρά τις αντιδράσεις που προκαλούν, σε ορισμένους κύκλους, οι ιδιαίτερα παρεμβατικές οικονομικές του απόψεις.

Στα ονόματα που ακούγονται έντονα περιλαμβάνεται και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, ο οποίος ενδέχεται να επιστρέψει στην κυβέρνηση αναλαμβάνοντας και πάλι το χαρτοφυλάκιο της διπλωματίας.



Παράλληλα, ο πρώην υπουργός Τζέιμς Πέρνελ αναμένεται να αναλάβει τη θέση του προσωπάρχη (Chief of Staff) στην Ντάουνινγκ Στριτ.



Η επίσημη ανακήρυξη και το τελευταίο ταξίδι του Στάρμερ Ο Μπέρναμ θα ανακηρυχθεί επισήμως ηγέτης των Εργατικών σε ειδικό συνέδριο στις 17 Ιουλίου και αναμένεται να αναλάβει την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου.



Σύμφωνα με τους κανόνες του κόμματος, οι βουλευτές δεν μπορούν να αλλάξουν την υποψηφιότητα που υπέγραψαν, εκτός εάν ο υποψήφιος αποσυρθεί.



Ο τελευταίος πιθανός αντίπαλος του Μπέρναμ, ο πρώην υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς, απέσυρε την υποψηφιότητά του την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι «μήνες εσωκομματικών αντιπαραθέσεων δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή».



Στο μεταξύ, ο Κιρ Στάρμερ αξιοποιεί τις τελευταίες ημέρες της θητείας του πραγματοποιώντας επίσκεψη στη Γαλλία.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός, τον οποίο οι επικριτές του αποκαλούν σκωπτικά «ο Κιρ που δεν είναι ποτέ εδώ» λόγω των συχνών ταξιδιών του στο εξωτερικό, θα συμμετάσχει στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι και αναμένεται να παραστεί και στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Βαστίλης.