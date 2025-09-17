Κύπελλο Ελλάδας: Συνέχεια στην πρεμιέρα της League Phase με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Αιγάλεω, ο ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Καλλιθέα - Η League Phase του θεσμού ξεκίνησε με το 1-3 του Βόλου στην Ηλιούπολη
Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων στο σύνολο γίνεται η αρχή στη δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης.
Η League Phase του θεσμού ξεκίνησε με το 1-3 του Βόλου στην Ηλιούπολη και σήμερα Τετάρτη συνεχίζεται το πρόγραμμα με οκτώ αναμετρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ο αγώνας του Ολυμπιακού δεν θα διεξαχθεί την πρώτη αγωνιστική και ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα διεξαχθούν την δεύτερη αγωνιστική οι αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Τα τρία αυτά παιχνίδια είναι τα μοναδικά που θα πραγματοποιηθούν την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.
Σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής που διεξάγεται με νέο τρόπο και αντίστοιχο με αυτό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάθε ομάδα θα δώσει στη League Phase 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από κάθε ένα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα play offs (θέσεις 5-12).
- Σήμερα παίζουν
- Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 15:00
- Παναιτωλικός – Άρης 15:00 (Cosmote Sports 1)
- Αιγάλεω – ΑΕΚ 16:00 (Cosmote Sports 2)
- Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 16:00
- Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 16¨00
- ΟΦΗ – Καβάλα 16:00
- Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 17:30 (Cosmote Sports 3)
- Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 17:30 (Cosmote Sports 4)
