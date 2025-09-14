EuroBasket 2025, Αποθέωση για τους διεθνείς κατά την αναχώρηση έξω από το ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
EuroBasket 2025, Αποθέωση για τους διεθνείς κατά την αναχώρηση έξω από το ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο

Η αποστολή της Εθνικής μπάσκετ αποθεώθηκε από τον κόσμο λίγο πριν το τζάμπολ του μικρού τελικού του Eurobasket

EuroBasket 2025, Αποθέωση για τους διεθνείς κατά την αναχώρηση έξω από το ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο πλαίσιο του αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 (14/9, 17:00), με τη «γαλανόλευκη» να θέλει να επιστρέψει στα μετάλλια κόντρα στη μεγάλη έκπληξη του φετινού τουρνουά.



Παρά την ήττα και την κακή εμφάνιση στον ημιτελικό με την Τουρκία την περασμένη Παρασκευή, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η Εθνική και αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη και τους αθλητές του.





