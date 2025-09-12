Μπάγερν: Tίμησε τον Φραντς Μπεκενμπάουερ με άγαλμα έξω από την «Αλιάνζ Αρένα»

Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Αποκαλυπτήρια του μπρούντζινου αγάλματος του Φραντς Μπεκενμπάουερ στην Allianz Arena, μία ημέρα μετά από ότι θα ήταν τα 80ά γενέθλιά του
Μια συγκινητική τελετή έλαβε χώρα την Παρασκευή στο Μόναχο, καθώς η Μπάγερν αποκάλυψε το άγαλμα του Φραντς Μπεκενμπάουερ, μία ημέρα μετά τα 80ά γενέθλια που θα είχε κλείσει ο «Κάιζερ» αν ζούσε.
Ο Γερμανός θρύλος, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2024 σε ηλικία 78 ετών, αποτυπώνεται σε μπρούτζινη μορφή με χαρακτηριστική στάση: το βλέμμα μπροστά και το δεξί πόδι πάνω στην μπάλα, όπως συνήθιζε στη θέση του «λίμπερο» την οποία καθιέρωσε τη δεκαετία του ’70.
Ο Μπεκενμπάουερ υπήρξε σύμβολο για το γερμανικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας πρωταθλήματα, το Παγκόσμιο Κύπελλο τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, αλλά και τρεις συνεχόμενους τίτλους Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1974-1976). Επιπλέον, είναι ο μοναδικός αμυντικός που έχει κατακτήσει δύο φορές τη Χρυσή Μπάλα (1972, 1976).
«Η σημερινή ημέρα είναι γεμάτη συγκίνηση. Ο Φραντς δεν λείπει μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως ως άνθρωπος», ανέφερε ο πρόεδρος της Μπάγερν, Χέρμπερτ Χάινερ, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν οι Ούλι Χένες και Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, με τους οποίους ο Μπεκενμπάουερ είχε αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή της «Αλιάνζ Αρένα» το 2005.
Η τιμή προς τον «Κάιζερ» δεν σταματά στο άγαλμα. Η φανέλα του με το «5» έχει τοποθετηθεί στην οροφή του γηπέδου, ο δρόμος που οδηγεί στο στάδιο φέρει πλέον το όνομά του, ενώ το γερμανικό Σούπερ Καπ έχει μετονομαστεί σε «Franz Beckenbauer Super Cup».
Πρόκειται για το δεύτερο άγαλμα που κοσμεί την είσοδο του σταδίου, μετά από εκείνο του Γκερντ Μίλερ. Ο δήμαρχος Μονάχου, Ντίτερ Ράιτερ, τόνισε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι η ύψιστη τιμή που μπορεί να απονείμει η πόλη σε κάποιον μετά θάνατον».
Enthüllung der Franz-Beckenbauer-Statue auf der Esplanade vor der Allianz Arena! @SkySportDE @SkySportNews pic.twitter.com/i12ZEqK0fb— Torben Hoffmann (@Sky_Torben) September 12, 2025
📸 Die Statue von Franz Beckenbauer wurde vor der Allianz Arena enthüllt. pic.twitter.com/yoGNDy78RP— FC Bayern News (@iMiaSanMia_GER) September 12, 2025
