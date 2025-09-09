Παροξυσμός στο Κονγκό για το Μουντιάλ: 80.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν το γήπεδο ώρες πριν το ματς με τη Σενεγάλη
Παροξυσμός στο Κονγκό για το Μουντιάλ: 80.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν το γήπεδο ώρες πριν το ματς με τη Σενεγάλη

Εκρηκτική ατμόσφαιρα στο “Στάδιο των Μαρτύρων” για τον κρίσιμο προκριματικό του Μουντιάλ

Παροξυσμός στο Κονγκό για το Μουντιάλ: 80.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν το γήπεδο ώρες πριν το ματς με τη Σενεγάλη
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ζει και αναπνέει για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τον αγώνα απέναντι στη Σενεγάλη να έχει προκαλέσει πρωτοφανή ενθουσιασμό.

Τέσσερις ώρες πριν από τη σέντρα, το “Στάδιο των Μαρτύρων” στην Κινσάσα ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτο με περίπου 80.000 θεατές, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών για να ενισχύσουν την εθνική τους ομάδα.

Η ατμόσφαιρα ήταν καυτή, με τον κόσμο να τραγουδά και να δημιουργεί μία εικόνα γιορτής, ωστόσο οι αρχές προειδοποίησαν για σοβαρούς κινδύνους λόγω υπεράριθμων φιλάθλων. Χιλιάδες προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια.

Για τον λόγο αυτό, ο δήμος της Κινσάσα εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τους φιλάθλους που κατευθύνονταν στο στάδιο να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να παρακολουθήσουν τον αγώνα από την τηλεόραση, ώστε να αποφευχθεί τυχόν προβλήματα λόγω του συνωστισμού.

