Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Παροξυσμός στο Κονγκό για το Μουντιάλ: 80.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν το γήπεδο ώρες πριν το ματς με τη Σενεγάλη
Εκρηκτική ατμόσφαιρα στο “Στάδιο των Μαρτύρων” για τον κρίσιμο προκριματικό του Μουντιάλ
Τέσσερις ώρες πριν από τη σέντρα, το “Στάδιο των Μαρτύρων” στην Κινσάσα ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτο με περίπου 80.000 θεατές, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών για να ενισχύσουν την εθνική τους ομάδα.
Η ατμόσφαιρα ήταν καυτή, με τον κόσμο να τραγουδά και να δημιουργεί μία εικόνα γιορτής, ωστόσο οι αρχές προειδοποίησαν για σοβαρούς κινδύνους λόγω υπεράριθμων φιλάθλων. Χιλιάδες προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια.
Για τον λόγο αυτό, ο δήμος της Κινσάσα εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τους φιλάθλους που κατευθύνονταν στο στάδιο να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να παρακολουθήσουν τον αγώνα από την τηλεόραση, ώστε να αποφευχθεί τυχόν προβλήματα λόγω του συνωστισμού.
Plein comme un œuf, le stade des Martyrs gronde à deux heures du match RDC-Sénégal. Il y a un risque de débordement aux alentours, car des supporters cherchent encore à y accéder. Pourtant, l’Hôtel de ville a demandé à ceux qui sont en route de rentrer chez eux pour suivre le… pic.twitter.com/n7zv8fcfzO— Radio Okapi (@radiookapi) September 9, 2025
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr