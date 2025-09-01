Υποδοχή ήρωα από τους οπαδούς της Κρεμονέζε στον Βάρντι - Δείτε βίντεο
Υποδοχή ήρωα από τους οπαδούς της Κρεμονέζε στον Βάρντι - Δείτε βίντεο

Ο 38χρονος Άγγλος επιθετικός αποχώρησε από τη Λέστερ επιλέγοντας τη νεοφώτιστη ομάδα της Serie A και στην άφιξη του στην ιταλική πόλη έζησε φοβερές στιγμές

Η πολυετής πορεία του Τζέιμι Βάρντι με τη φανέλα της Λέστερ ολοκληρώθηκε με τον υποβιβασμό των «αλεπούδων» και μετά από 13 χρόνια ο έμπειρος σέντερ φορ αναζητούσε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Τελικά η ομάδα που τον κέρδισε ήταν η Κρεμονέζε, η ευχάριστη έκπληξη μέχρι τώρα στο καμπιονάτο καθώς έχει νικήσει Μίλαν (εκτός), Σασουόλο (εντός) με τους οπαδούς της να τον περιμένουν το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο.

Ο Βάρντι, ο οποίος απέρριψε προτάσεις από Νάπολι, Σέλτικ, Έβερτον και Φέγενορντ, με το που εμφανίστηκε έγινε αντικείμενο λατρείας από τον κόσμο και η κορυφαία στιγμή ήταν όταν ένας οπαδός του ζήτησε να υπογράψει το τατουάζ με το πρόσωπο του που είχε στη γάμπα του!

«Grazie, Grazie..., του φώναζαν οι τιφόζι της Κρεμονέζε, με τον Βρετανό να απολαμβάνει το όλο σκηνικό και τη σύζυγο του Ρεμπέκα να καταγράφει την υποδοχή με το κινητό της.

