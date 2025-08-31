Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Σπανούλης για τους GOAT της Ελλάδας: Όλοι άρχισαν να παίζουν μπάσκετ λόγω του Γκάλη, ο Αντετοκούνμπο είναι ταπεινός και αγαπά να είναι εδώ
Σπανούλης για τους GOAT της Ελλάδας: Όλοι άρχισαν να παίζουν μπάσκετ λόγω του Γκάλη, ο Αντετοκούνμπο είναι ταπεινός και αγαπά να είναι εδώ
Ο Βασίλης Σπανούλης συνέκρινε τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως προσωπικότητες
Μετά τη νίκη επί της Γεωργίας ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Του ζητήθηκε να συγκρίνει τους δύο κυρίως ως προσωπικότητες και απάντησε: «Δεν μπορώ να συγκρίνω, όλοι οι Έλληνες άρχισαν να παίζουν μπάσκετ λόγω του Γκάλη, λόγω της σπουδαίας γενιάς με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Χριστοδούλου και όλα τα παιδιά.
Μετά ήρθε η δική μας γενιά, κερδίσαμε τρία μετάλλια σε τρία χρόνια. Τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Κάθε γενιά είναι διαφορετική.
Είμαι ευγνώμων και ευλογημένος που έχουμε τον Γιάννη εδώ, έχει πάντα τη σωστή νοοτροπία, είναι ταπεινός, παίζει για τη χώρα του, αγαπάει τους συμπαίκτες του και αγαπάει να βρίσκεται εδώ. Προσπαθεί όπως όλα τα παιδιά να νικάει και εμείς προσπαθούμε να έχουμε την κατάλληλη χημεία».
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Του ζητήθηκε να συγκρίνει τους δύο κυρίως ως προσωπικότητες και απάντησε: «Δεν μπορώ να συγκρίνω, όλοι οι Έλληνες άρχισαν να παίζουν μπάσκετ λόγω του Γκάλη, λόγω της σπουδαίας γενιάς με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Χριστοδούλου και όλα τα παιδιά.
Μετά ήρθε η δική μας γενιά, κερδίσαμε τρία μετάλλια σε τρία χρόνια. Τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Κάθε γενιά είναι διαφορετική.
Είμαι ευγνώμων και ευλογημένος που έχουμε τον Γιάννη εδώ, έχει πάντα τη σωστή νοοτροπία, είναι ταπεινός, παίζει για τη χώρα του, αγαπάει τους συμπαίκτες του και αγαπάει να βρίσκεται εδώ. Προσπαθεί όπως όλα τα παιδιά να νικάει και εμείς προσπαθούμε να έχουμε την κατάλληλη χημεία».
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα