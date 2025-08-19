Κύπελλο ποδοσφαίρου: «Μπαμ» από την Καβάλα, απέκλεισε τον Πανσερραϊκό στα πέναλτι - Ίδρωσε στην Καρδίτσα αλλά πέρασε η Κηφισιά - Δείτε γκολ
Τρεις προκρίσεις στα πέναλτι - Το Αιγάλεω απέκλεισε με 6-5 τον Παναργειακό, η Καβάλα 5-4 τον Πανσερραϊκό και η Κηφισιά 3-2 την Αναγέννηση Καρδίτσας
Στα πέναλτι κρίθηκαν τα τρία από τα πέντε νοκ-άουτ ματς του Κυπέλλου ποδοσφαίρου, που ολοκληρώθηκαν με 1-1 στην κανονική διάρκεια, με τη μεγάλη έκπληξη να γίνεται στην Καβάλα, όπου η τοπική ομάδα απέκλεισε τον Πανσερραϊκό, με 5-4 στα πέναλτι.
Στο Αιγάλεω, η ομώνυμη ομάδα επικράτησε του Παναργειακού με 6-5 στα πέναλτι και η Κηφισιά γλύτωσε το κάζο, νικώντας την Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-2 στην ψυχοφθόρα διαδικασία.
Καβάλα - Πανσερραϊκός 1-1 (5-4)
Η Καβάλα κατάφερε να κάνει την έκπληξη πετώντας εκτός League Phase τον Πανσερραϊκό καθώς ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, με τους «Αργοναύτες» να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις.
Ο Πανσερραϊκός είχε το πάνω χέρι στο πρώτο μέρος, ωστόσο δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τις πολύ μεγάλες στιγμές στα καρέ της Καβάλας, με καλύτερη την κοντινή προσπάθεια του Γκριν που δεν μπόρεσε όμως να βρει στόχο. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους και συγκεκριμένα στο 47' ο Γκριν ήταν και πάλι εκείνος που έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ, ωστόσο από πλεονεκτική θέση ανενόχλητος σούταρε πάνω από το οριζόντιο.
Τα «λιοντάρια» άσκησαν μεγαλύτερη πίεση στο δεύτερο μέρος χάνοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς στο 64' με κεφαλιά του Ντε Μάρκο με τον Γιαννίκογλου να κρατάει το μηδέν με εντυπωσιακή επέμβαση. Λίγο αργότερα ο τεχνικός του Πανσερραϊκού, Κριστιάνο Μπάτσι αποβλήθηκε για διαμαρτυρίες.
Η ομάδα των Σερρών πήρε τελικά το προβάδισμα στο 71' με τον Λιάσο να κερδίζει το πέναλτι και τον Ίβαν να το εκτελεί εύστοχα για το 0-1. Στο 92' ωστόσο ο Μπρέγκου μετά από στατική φάση με κεφαλιά κράτησε όρθια την Καβάλα ισοφαρίζοντας σε 1-1 και στέλνοντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η Καβάλα με 5-4 πήρε την πρόκριση στη League Phase, αφήνοντας τον Πανσερραϊκό εκτός συνέχεια στο Κύπελλο.
Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 1-1 (2-3)
Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 1-1 (2-3)
Την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε η Κηφισιά στην Καρδίτσα επικρατώντας της Αναγέννησης στη διαδικασία των πέναλτι με 2-3 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκσιας. Η γηπεδούχος ομάδα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα στο 39' με τον Ζυγκερίδη να ανοίγει το σκορ και να βάζει δύσκολα στην ομάδα της Κηφισιάς, η οποία πήγε με το εις βάρος της 1-0 στα αποδυτήρια και έπρεπε στο δεύτερο μέρος να ψάξει την ανατροπή.
Η Κηφισιά κυκλοφορούσε την μπάλα και άρχισε να πιέζει την Αναγέννηση Καρδίτσας για να φτάσει στην ισοφάριση. Τελικώς αυτή ήρθε στο 79' με τον Τετέι να χρίζεται σκόρερ. Ο Μάναλης κέρδισε το πέναλτι και ο Τετέι νίκησε από την άσπρη βούλα τον Θεοδωρόπουλο κρατώντας την ομάδα των Βορείων Προαστίων ζωντανή και οδηγώντας το ζευγάρι στη διαδικασία των πέναλτι.
Εκεί η Κηφισιά επικράτησε με 2-3 και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης, με τον Ξενόπουλο να πραγματοποιεί τρεις αποκρούσεις και να αποτελεί τον πρωταγωνιστή για την Κηφισιά.
Αιγάλεω - Παναργειακός 1-1 (6-5)
Δύσκολη επικράτηση - πρόκριση αλλά επικράτηση. Το Αιγάλεω προηγήθηκε του Παναργειακού με 1-0 χάρις στον Βάρκα στο 71' αλλά έγινε το 1-1 με το αυτογκόλ του Βογιατζίδη στο 91'. Τελικώς από τη διαδικασία των πέναλτι το Σίτι πήρε το ματς και την πρόκριση με σκορ 6-5.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του πρώτου γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8
Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2
Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2
ΤΡΙΤΗ 19/8
ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 0-4
Καλαμάτα-ΑΕΛ 1-2
Αναγ. Καρδίτσας-Κηφισιά 1-1 (2-3 στα πέναλτι)
Αιγάλεω-Παναργειακός 1-1 (6-5 στα πέναλτι)
Καβάλα-Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 στα πέναλτι)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8
17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea
17:00 Πανιώνιος-ΠΟΤ Ηρακλής
17:00 Χανιά-Μαρκό
17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης
