Κύπελλο ποδοσφαίρου: «Μπαμ» από την Καβάλα, απέκλεισε τον Πανσερραϊκό στα πέναλτι - Ίδρωσε στην Καρδίτσα αλλά πέρασε η Κηφισιά - Δείτε γκολ

Την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε η Κηφισιά στην Καρδίτσα επικρατώντας της Αναγέννησης στη διαδικασία των πέναλτι με 2-3 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκσιας. Η γηπεδούχος ομάδα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα στο 39' με τον Ζυγκερίδη να ανοίγει το σκορ και να βάζει δύσκολα στην ομάδα της Κηφισιάς, η οποία πήγε με το εις βάρος της 1-0 στα αποδυτήρια και έπρεπε στο δεύτερο μέρος να ψάξει την ανατροπή.Η Κηφισιά κυκλοφορούσε την μπάλα και άρχισε να πιέζει την Αναγέννηση Καρδίτσας για να φτάσει στην ισοφάριση. Τελικώς αυτή ήρθε στο 79' με τον Τετέι να χρίζεται σκόρερ. Ο Μάναλης κέρδισε το πέναλτι και ο Τετέι νίκησε από την άσπρη βούλα τον Θεοδωρόπουλο κρατώντας την ομάδα των Βορείων Προαστίων ζωντανή και οδηγώντας το ζευγάρι στη διαδικασία των πέναλτι.Εκεί η Κηφισιά επικράτησε με 2-3 και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης, με τον Ξενόπουλο να πραγματοποιεί τρεις αποκρούσεις και να αποτελεί τον πρωταγωνιστή για την Κηφισιά.Δύσκολη επικράτηση - πρόκριση αλλά επικράτηση. Το Αιγάλεω προηγήθηκε του Παναργειακού με 1-0 χάρις στον Βάρκα στο 71' αλλά έγινε το 1-1 με το αυτογκόλ του Βογιατζίδη στο 91'. Τελικώς από τη διαδικασία των πέναλτι το Σίτι πήρε το ματς και την πρόκριση με σκορ 6-5.ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2ΤΡΙΤΗ 19/8ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 0-4Καλαμάτα-ΑΕΛ 1-2Αναγ. Καρδίτσας-Κηφισιά 1-1 (2-3 στα πέναλτι)Αιγάλεω-Παναργειακός 1-1 (6-5 στα πέναλτι)Καβάλα-Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 στα πέναλτι)ΤΕΤΑΡΤΗ 20/817:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea17:00 Πανιώνιος-ΠΟΤ Ηρακλής17:00 Χανιά-Μαρκό17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης