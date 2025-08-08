Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μπασκόνια: Νέος προπονητής ο Πάολο Γκαλμπιάτι στη θέση του Πάμπλο Λάσο
Ο Πάολο Γκαλμπιάτι είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της Μπασκόνια
Αλλαγή φρουράς στον πάγκο της Μπασκόνια, η οποία επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Πάμπλο Λάσο και τη συμφωνία με τον Πάολο Γκαλμπιάτι.
Η Μπασκόνια με επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως η κοινή πορεία της ομάδας με τον Πάμπλο Λάσο έφτασε πλέον στο τέλος της, επιβεβαιώνοντας όλα τα δημοσιεύματα των περασμένων μηνών που είχαν κυκλοφορήσει. Ο σύλλογος από τη χώρα των Βάσκων ευχαρίστησε τον 57χρονο προπονητή, ο οποίος έμεινε στον πάγκο για έναν χρόνο μετά το πέρασμά του από τη Μπάγερν Μονάχου.
Λίγη ώρα μετά, η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε ότι τα ηνία του πάγκου τα αναλαμβάνει ο Πάολο Γκαλμπιάτι.Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία με συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια δύο ετών βάσει του οποίου η κοινή τους πορεία αναμένεται να διαρκέσει έως και το καλοκαίρι του 2027.
Την περασμένη σεζόν, ο 41χρονος Ιταλός τεχνικός βρισκόταν στην Τρέντο όπου τερμάτισε στην τέταρτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος ενώ παράλληλα συμμετείχε στο EuroCup όπου είχε ρεκόρ 6-12.
Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης μεταξύ άλλων από το επιτελείο της Βαρέζε και της εθνικής Ιταλίας.
📋 Paolo Galbiati, nuevo entrenador de Baskonia— Baskonia (@Baskonia) August 8, 2025
🗞️ https://t.co/pDiZxzSKP3
Benvenuti alla vostra nuova casa 🤝 #OngiEtorriPaolo pic.twitter.com/oS866fZys8
Mila esker eta zorte on, Pablo!— Baskonia (@Baskonia) August 8, 2025
🗞️ https://t.co/Op4SBGsvyG pic.twitter.com/LifWzoww8R
