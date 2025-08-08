Μπασκόνια: Νέος προπονητής ο Πάολο Γκαλμπιάτι στη θέση του Πάμπλο Λάσο
SPORTS
Μπασκόνια Πάμπλο Λάσο Πάολο Γκαλμπιάτι

Μπασκόνια: Νέος προπονητής ο Πάολο Γκαλμπιάτι στη θέση του Πάμπλο Λάσο

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της Μπασκόνια

Μπασκόνια: Νέος προπονητής ο Πάολο Γκαλμπιάτι στη θέση του Πάμπλο Λάσο
Αλλαγή φρουράς στον πάγκο της Μπασκόνια, η οποία επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Πάμπλο Λάσο και τη συμφωνία με τον Πάολο Γκαλμπιάτι.

Η Μπασκόνια με επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως η κοινή πορεία της ομάδας με τον Πάμπλο Λάσο έφτασε πλέον στο τέλος της, επιβεβαιώνοντας όλα τα δημοσιεύματα των περασμένων μηνών που είχαν κυκλοφορήσει. Ο σύλλογος από τη χώρα των Βάσκων ευχαρίστησε τον 57χρονο προπονητή, ο οποίος έμεινε στον πάγκο για έναν χρόνο μετά το πέρασμά του από τη Μπάγερν Μονάχου.

Λίγη ώρα μετά, η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε ότι τα ηνία του πάγκου τα αναλαμβάνει ο Πάολο Γκαλμπιάτι.Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία με συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια δύο ετών βάσει του οποίου η κοινή τους πορεία αναμένεται να διαρκέσει έως και το καλοκαίρι του 2027.

Την περασμένη σεζόν, ο 41χρονος Ιταλός τεχνικός βρισκόταν στην Τρέντο όπου τερμάτισε στην τέταρτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος ενώ παράλληλα συμμετείχε στο EuroCup όπου είχε ρεκόρ 6-12.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης μεταξύ άλλων από το επιτελείο της Βαρέζε και της εθνικής Ιταλίας.

Κλείσιμο

Ειδήσεις σήμερα:

Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης