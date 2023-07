Νάταλι Γουντ: Ο τραγικός θάνατός της που παραμένει μέχρι και σήμερα άλυτο μυστήριο

Γεννημένη στις 20 Ιουλίου 1938 στο Σαν Φρανσίσκο, η Νάταλι Γουντ ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός σε νεαρή ηλικία. Την ανακάλυψε ένας «κυνηγός ταλέντων» της εποχής, όταν η ίδια βρισκόταν σε κινηματογραφικό στούντιο. Αναδείχθηκε γρήγορα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, επιδεικνύοντας την ευελιξία της σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων, από σταρ παιδικών ταινιών μέχρι πρωταγωνίστρια μεγάλων ταινιών. Οι ερμηνείες της σε φιλμ όπως το «Rebel Without a Cause», το «West Side Story» και το «Splendor in the Grass» εδραίωσαν τη θέση της ως είδωλο του Χόλιγουντ.