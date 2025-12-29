Οι θερμίδες που έχει το μελομακάρονο και η αρνητική νίκη του κουραμπιέ

Μελομακάρονο ή κουραμπιές; Ποια είναι η θρεπτική και θερμιδική τους αξία - 3+1 tips για μείωση των θερμίδων των γιορτινών γλυκών

με τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων. Πόσο μάλλον αν είναι και σπιτικά.



Ακόμα και όσοι βρίσκονται σε πρόγραμμα ρύθμισης βάρους, προβλέπεται να εντάξουν τα γλυκά αυτά εδέσματα στο διαιτολόγιό τους. Ωστόσο θα ήταν φρόνιμο να γνωρίζουμε τη θρεπτική σύσταση αυτών των εδεσμάτων, ώστε να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε την ποσότητα και τη συχνότητα που μπορούμε να τα καταναλώνουμε, χωρίς αυτό να μας στοιχίσει περιττά κιλά.



έχουν περίπου τις ίδιες θερμίδες. Αν και η περιεκτικότητά τους σε θερμίδες εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής και την αναλογία των υλικών, μπορούμε να πούμε ότι κατά μέσο όρο αποδίδουν 150 θερμίδες ανά τεμάχιο.



Πιο συγκεκριμένα, ένα μελομακάρονο έχει περίπου 165 θερμίδες ενώ αντίστοιχα ένας κουραμπιές έχει περίπου 180 θερμίδες.



Όσον αφορά τη θρεπτική τους αξία, θα λέγαμε ότι το μελομακάρονο έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι περιέχει ελαιόλαδο, καρύδια και μέλι, αντί για το βούτυρο και τη ζάχαρη του κουραμπιέ.



Το ελαιόλαδο αποτελεί πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών βιταμινών (κυρίως Ε) και μονοακόρεστων λιπαρών και το μέλι με τα καρύδια μας προσφέρουν απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (λιπαρά με καρδιοπροστατευτική δράση), καθώς και βιταμίνες του συμπλέγματος Β που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του νευρικού μας συστήματος.







Η περιεκτικότητά των εδεσμάτων αυτών σε λιπαρά και σάκχαρα ορίζει κατά προσέγγιση και τη νόστιμη γεύση τους. Έτσι, το μελομακάρονο και ο κουραμπιές, αν και διαφορετικής θρεπτικής σύστασης, προσφέρουν την ίδια περίπου ικανοποίηση και τις ίδιες περίπου θερμίδες.



3+1 tips για μείωση των θερμίδων των γιορτινών γλυκών * Επιλέξτε ή παρασκευάσετε τα γιορτινά γλυκά σε μέτριο προς μικρό μέγεθος.

Κλείσιμο



* Περιορίστε την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά στη χαμηλότερη δυνατή δόση ή αντικαταστήστε μέρος των λιπαρών με ωφέλιμους ξηρούς καρπούς (κυρίως αμύγδαλο).



* Ενισχύστε τη γεύση των γλυκών με μπαχαρικά, όπως ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλλα, γαρύφαλλο, χυμό πορτοκάλι κ.α.



Συνοψίζοντας, αρκεί να θυμάστε ότι ανάλογα με την ποσότητα και ποιότητα των λιπαρών υλών και σακχάρων που προσθέτουμε, διαφοροποιούμε και την τελική θερμιδική σύσταση του γλυκού μας.



Χριστούγεννα χωρίς μελομακάρονo και κουραμπιέ , δεν γίνονται. Τα δύο αυτά γλυκίσματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στη συνείδησή μας. Πόσο μάλλον αν είναι και σπιτικά.Ακόμα και όσοι βρίσκονται σε πρόγραμμα ρύθμισης βάρους, προβλέπεται να εντάξουν τα γλυκά αυτά εδέσματα στο διαιτολόγιό τους. Ωστόσο θα ήταν φρόνιμο να γνωρίζουμε τη θρεπτική σύσταση αυτών των εδεσμάτων, ώστε να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε την ποσότητα και τη συχνότητα που μπορούμε να τα καταναλώνουμε, χωρίς αυτό να μας στοιχίσει περιττά κιλά.Αναφορικά με τη θερμιδική τους αξία, τα δύο αυτά γλυκίσματα. Αν και η περιεκτικότητά τους σε θερμίδες εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής και την αναλογία των υλικών,Πιο συγκεκριμένα, ένα μελομακάρονο έχει περίπου 165 θερμίδες ενώ αντίστοιχα ένας κουραμπιές έχει περίπου 180 θερμίδες.Όσον αφορά τη θρεπτική τους αξία, θα λέγαμε ότι το μελομακάρονο, αντί για τοΤο ελαιόλαδο αποτελεί πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών βιταμινών (κυρίως Ε) και μονοακόρεστων λιπαρών και το μέλι με τα καρύδια μας προσφέρουν απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (λιπαρά με καρδιοπροστατευτική δράση), καθώς και βιταμίνες του συμπλέγματος Β που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του νευρικού μας συστήματος.Αντίθετα, το ζωικό βούτυρο, που περιέχει ο κουραμπιές, είναι πλούσιο σε κορεσμένα λίπη, η κατανάλωσή των οποίων σχετίζεται με προβλήματα υγείας, ενώ η ζάχαρη είναι κενή θρεπτικών συστατικών και μας αποδίδει μόνο θερμίδες.Η περιεκτικότητά των εδεσμάτων αυτών σε λιπαρά και σάκχαρα ορίζει κατά προσέγγιση και τη νόστιμη γεύση τους. Έτσι, το μελομακάρονο και ο κουραμπιές, αν και διαφορετικής θρεπτικής σύστασης, προσφέρουν την ίδια περίπου ικανοποίηση και τις ίδιες περίπου θερμίδες.* Επιλέξτε ή παρασκευάσετε τα γιορτινά γλυκά σε μέτριο προς μικρό μέγεθος.* Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα σακχάρων (ζάχαρη/μέλι), αντικαταστήστε όπου μπορείτε με κάποιο γλυκαντικό ή επιλέξτε έτοιμα light.* Περιορίστε την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά στη χαμηλότερη δυνατή δόση ή αντικαταστήστε μέρος των λιπαρών με ωφέλιμους ξηρούς καρπούς (κυρίως αμύγδαλο).* Ενισχύστε τη γεύση των γλυκών με μπαχαρικά, όπως ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλλα, γαρύφαλλο, χυμό πορτοκάλι κ.α.Συνοψίζοντας, αρκεί να θυμάστε ότι ανάλογα με την ποσότητα και ποιότητα των λιπαρών υλών και σακχάρων που προσθέτουμε, διαφοροποιούμε και την τελική θερμιδική σύσταση του γλυκού μας.

Το μελομακάρονο υπερτερεί του κουραμπιέ κυρίως λόγω της θρεπτικής του αξίας παρά της θερμιδικής και συνεπώς και τα δύο αυτά γλυκίσματα μπορούν να ενταχθούν σε μικρή κατανάλωση στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής χωρίς κίνδυνο για αύξηση βάρους.

29.12.2025, 13:47