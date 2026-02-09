Ομελέτα μόνο με 3 υλικά: Δείτε τι φτιάχνει διάσημος σεφ σε 1 λεπτό
Ένα νόστιμο, εύκολο και ταυτόχρονα πλούσιο σε πρωτεΐνη γεύμα
Ο διάσημος σεφ José Andrés, μέσα από τα social media πρότεινε μία απίστευτα έξυπνη ιδέα για ομελέτα που χρειάζεται μόνο 3 υλικά για να φτιαχτεί και το ακόμα καλύτερο; Είναι έτοιμη σε μόλις 1 λεπτό!
Η συνταγή για την πιο γρήγορη ομελέταΓια να φτιάξετε την ομελέτα του José Andrés που έγινε viral, χρειάζεστε μόνο τρία συστατικά: ένα αυγό μεγάλο, μια κουταλιά της σούπας μαγιονέζα και μία κουταλιά του γλυκού κάποια λιπαρή ουσία, όποια θέλετε εσείς. Μπορείτε να βάλετε βούτυρο αγελαδινό ή αιγοπρόβειο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ή ακόμα και ηλιέλαιο. Εμείς, τολμάμε να προτείνουμε και το σουσαμέλιο ή ακόμα και το ταχίνι, αρκεί να είναι αρκετά υδαρές.
Πώς θα την φτιάξετεΑφού συγκεντρώσετε τα τρία απαραίτητα υλικά, βεβαιωθείτε ότι είναι σε θερμοκρασία δωματίου – ειδικά το βούτυρο. Σε ένα μπολ σπάτε το αυγό, προσθέτετε τη μαγιονέζα και τη λιπαρή ουσία που επιλέξατε. Στη συνέχεια, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλώς να χτυπήστε τα συστατικά μαζί μέχρι να αναμειχθούν καλά και να μην υπάρχουν σβώλοι.
Όταν το μείγμα έχει πλέον ομογενοποιηθεί, το μεταφέρετε σε ένα μικρό πυρίμαχο μπολ, κατάλληλο για τον φούρνο μικροκυμάτων. Τα κεραμικά κεσεδάκια του γιαουρτιού είναι ιδανικά για αυτή τη μέθοδο. Μαγειρέψτε το στο φούρνο μικροκυμάτων για 40-60 δευτερόλεπτα και η ομελέτα σας είναι έτοιμη.
Τι γαρνιτούρα να επιλέξετεΑν είστε βιαστικοί, μπορείτε να την απολαύσετε ως έχει. Αν όμως αναζητάτε το κάτι παραπάνω, τότε μπορείτε να συμπληρώσετε μαύρο πιπέρι, καπνιστή πάπρικα, ρίγανη ή ότι άλλο καρύκευμα αγαπάτε. Η ιδέα έγινε τόσο viral που κάποιοι τόλμησαν να τη δοκιμάσουν και με τριμμένα πατατάκια που κοντράρουν τη συννεφένια υφή της ομελέτας.
