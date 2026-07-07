Δημοσκόπηση Interview: Στο 30,1% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 17,4%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3% - Αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές θέλει 1 στους 2