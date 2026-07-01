Άγριος καβγάς και αποχώρηση Σγουρού από το πλατό του One: «Ο άνθρωπος ήρθε για να τσακωθεί» - «Είσαι προκλητικός»
Άγριος καβγάς και αποχώρηση Σγουρού από το πλατό του One: «Ο άνθρωπος ήρθε για να τσακωθεί» - «Είσαι προκλητικός»
«Ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται, αν δεν διαγράψει τον Σγουρό, επαινεί τη συμπεριφορά του» δήλωσε για το περιστατικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στο στούντιο του ΟΝΕ ανάμεσα στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό και τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ (Α' Αθήνας) Γιάννη Σγουρό.
Ο κ. Σγουρός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του κ. Ζαχαρού, όμως η συζήτηση πήρε γρήγορα υψηλούς τόνους. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον ίδιο και τον δημοσιογράφο κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσει από την εκπομπή πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι «ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί», με τον Γιάννη Σγουρό να απαντά κατά την αποχώρησή του από το πλατό: «Εσύ είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτούργημα της δημοσιογραφίας». «Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω» απάντησε ο δημοσιογράφος.
«Ο κ. Παναγιωτάκης ελπίζω να ακούει την εκπομπή» σημείωσε ο κ. Σγουρός, με τον κ. Ζαχαρό να τον ρωτάει κατόπιν αν τον απειλεί με αυτήν την αναφορά στον ιδιοκτήτη του καναλιού.
Σε ανάρτηση που έκανε, η οποία συνοδευόταν από το σχετικό κλιπ, ο δημοσιογράφος ενέταξε τη συμπεριφορά Σγουρού στην πολιτική του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», υποστηρίζοντας ότι συνιστά απειλή, ενώ ζήτησε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα.
Ο κ. Σγουρός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του κ. Ζαχαρού, όμως η συζήτηση πήρε γρήγορα υψηλούς τόνους. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον ίδιο και τον δημοσιογράφο κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσει από την εκπομπή πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι «ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί», με τον Γιάννη Σγουρό να απαντά κατά την αποχώρησή του από το πλατό: «Εσύ είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτούργημα της δημοσιογραφίας». «Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω» απάντησε ο δημοσιογράφος.
«Ο κ. Παναγιωτάκης ελπίζω να ακούει την εκπομπή» σημείωσε ο κ. Σγουρός, με τον κ. Ζαχαρό να τον ρωτάει κατόπιν αν τον απειλεί με αυτήν την αναφορά στον ιδιοκτήτη του καναλιού.
Σε ανάρτηση που έκανε, η οποία συνοδευόταν από το σχετικό κλιπ, ο δημοσιογράφος ενέταξε τη συμπεριφορά Σγουρού στην πολιτική του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», υποστηρίζοντας ότι συνιστά απειλή, ενώ ζήτησε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα.
Μαρινάκης: «Ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται – Αν δεν διαγράψει τον Σγουρό, επαινεί τη συμπεριφορά του»
Το περιστατικό με τον Γιάννη Σγουρό στην εκπομπή του One, μετέτρεψε ο Παύλος Μαρινάκης σε ευθεία πολιτική πίεση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση και να προχωρήσει στη διαγραφή του πρώην περιφερειάρχη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά» και για «έμμεση απειλή» προς δημοσιογράφο, υποστηρίζοντας ότι η σιωπή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ισοδυναμεί με αποδοχή.
«Πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Μια ξεκάθαρη αλλά έμμεση απειλή ότι θα χάσει και τη δουλειά του. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας αυτού του χώρου ευρύτερα», ανέφερε.
Στη συνέχεια έστρεψε προσωπικά τα πυρά του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
«Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση ακόμη ο κύριος Σγουρός με τέτοια συμπεριφορά και, εφόσον δεν τον διαγράψει, επαινεί τη συγκεκριμένη συμπεριφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Μια ξεκάθαρη αλλά έμμεση απειλή ότι θα χάσει και τη δουλειά του. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας αυτού του χώρου ευρύτερα», ανέφερε.
Στη συνέχεια έστρεψε προσωπικά τα πυρά του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
«Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση ακόμη ο κύριος Σγουρός με τέτοια συμπεριφορά και, εφόσον δεν τον διαγράψει, επαινεί τη συγκεκριμένη συμπεριφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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