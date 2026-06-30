Μπακογιάννη: Να ψηφίσουμε όλοι την αναθεώρηση του άρθρου 86 - «Παριστάνετε τα πεθερικά μας» απάντησε ο Δουδωνής

Η κυρία Μπακογιάννη «καλωσόρισε» το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών - Παριστάνετε τα πεθερικά μας, έρχεστε και μας μέμφεστε, είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης