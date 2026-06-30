Μπακογιάννη: Να ψηφίσουμε όλοι την αναθεώρηση του άρθρου 86 - «Παριστάνετε τα πεθερικά μας» απάντησε ο Δουδωνής
Μπακογιάννη: Να ψηφίσουμε όλοι την αναθεώρηση του άρθρου 86 - «Παριστάνετε τα πεθερικά μας» απάντησε ο Δουδωνής
Η κυρία Μπακογιάννη «καλωσόρισε» το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών - Παριστάνετε τα πεθερικά μας, έρχεστε και μας μέμφεστε, είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης
Τη δέσμευση όλων των κομμάτων να ψηφίσουν την αναθεώρηση του άρθρου 86 ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη, με τον Παναγιώτη Δουδωνή να της απαντά ότι λειτουργεί ως «τα πεθερικά του σώματος».
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, όταν η κυρία Μπακογιάννη «καλωσόρισε» το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Όπως ανέφερε, το άρθρο 86 «αγγίζει τον πυρήνα της διαδικασίας αναθεώρησης» και κάλεσε τα κόμματα να συμφωνήσουν να το ψηφίσουν, αναζητώντας κοινό τόπο.
«Αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε», ανέφερε, επικαλούμενη και φράσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που εδώ και 32 χρόνια ζητούσε την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, προτείνοντας την κατάργηση κάθε πολιτικού προνομίου.
Ειδική αναφορά έκανε σε όλα τα κόμματα αλλά και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι είναι ανοιχτή στο να ψηφίσει θετικά την πρότασή του. «Εγώ θα ψηφίσω την πρότασή σας, κύριε Δουδωνή. Εσείς θα την ψηφίσετε; Αυτά που λέμε να τα κάνουμε πράξη», είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι εφόσον όλες οι προτάσεις ψηφιστούν, στέλνουν ένα μήνυμα δέσμευσης στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
«Γνωρίζουμε την έννοια του πατέρα ή της μητέρας του σώματος. Η κυρία Μπακογιάννη έχει αναλάβει τον ρόλο των πεθερικών της Επιτροπής Αναθεώρησης», ήταν η έντονη αντίδραση του κ. Δουδωνή. «Παριστάνετε τα πεθερικά μας, έρχεστε και μας μέμφεστε», πρόσθεσε.
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο άρθρο 86. Επικαλούμενος τη φράση «το φταίξιμο δεν είναι στα αστέρια, αγαπητέ μου Βρούτε, αλλά μέσα μας» από τον Ιούλιο Καίσαρα του Σαίξπηρ, είπε προς τα έδρανα της ΝΔ: «Το φταίξιμο είναι μέσα σας, όπως το χειριστήκατε».
Μάλιστα, σχολίασε την αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, επικαλούμενος την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου το 1989. «έστειλε το βασικό του πολιτικό αντίπαλο στο Ειδικό Δικαστήριο, ο οποίος αθωώθηκε!», είπε.
Με χιούμορ ήταν η απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη. «Τον θεωρώ τίτλο τιμής τον τίτλο της πεθεράς, γιατί είμαι καλή πεθερά, όπως δηλώνει η νύφη μου», είπε και επανέφερε το ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να ψηφίσει θετικά τη διάταξη ή όχι.
Ο κ. Δουδωνής επέμεινε ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι υπόθεση μίας Βουλής, παραπέμποντας στο άρθρο 110. «Δείτε τι λέει το 110. Δεν είναι μίας Βουλής», ανέφερε, ενώ απέρριψε την κατηγορία ότι το ΠΑΣΟΚ φοβάται να προχωρήσει η διαδικασία. «Αν μας θεωρείτε παρακατιανούς, μην έρχεστε», είπε.
Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε το άρθρο 86, με τη ΝΔ να προτείνει ένα μικτό σύστημα όπου η Δικαιοσύνη έχει ενισχυμένο ρόλο στην προκαταρκτική διερεύνηση και η Βουλή διατηρεί τον τελικό λόγο στην άσκηση δίωξης, ενώ το ΠΑΣΟΚ εισηγείται ένα καθαρά δικαστικό μοντέλο.
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, όταν η κυρία Μπακογιάννη «καλωσόρισε» το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Όπως ανέφερε, το άρθρο 86 «αγγίζει τον πυρήνα της διαδικασίας αναθεώρησης» και κάλεσε τα κόμματα να συμφωνήσουν να το ψηφίσουν, αναζητώντας κοινό τόπο.
«Αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε», ανέφερε, επικαλούμενη και φράσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που εδώ και 32 χρόνια ζητούσε την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, προτείνοντας την κατάργηση κάθε πολιτικού προνομίου.
Ειδική αναφορά έκανε σε όλα τα κόμματα αλλά και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι είναι ανοιχτή στο να ψηφίσει θετικά την πρότασή του. «Εγώ θα ψηφίσω την πρότασή σας, κύριε Δουδωνή. Εσείς θα την ψηφίσετε; Αυτά που λέμε να τα κάνουμε πράξη», είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι εφόσον όλες οι προτάσεις ψηφιστούν, στέλνουν ένα μήνυμα δέσμευσης στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
«Γνωρίζουμε την έννοια του πατέρα ή της μητέρας του σώματος. Η κυρία Μπακογιάννη έχει αναλάβει τον ρόλο των πεθερικών της Επιτροπής Αναθεώρησης», ήταν η έντονη αντίδραση του κ. Δουδωνή. «Παριστάνετε τα πεθερικά μας, έρχεστε και μας μέμφεστε», πρόσθεσε.
«Παριστάνετε τα πεθερικά μας, έρχεστε και μας μέμφεστε»
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο άρθρο 86. Επικαλούμενος τη φράση «το φταίξιμο δεν είναι στα αστέρια, αγαπητέ μου Βρούτε, αλλά μέσα μας» από τον Ιούλιο Καίσαρα του Σαίξπηρ, είπε προς τα έδρανα της ΝΔ: «Το φταίξιμο είναι μέσα σας, όπως το χειριστήκατε».
Μάλιστα, σχολίασε την αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, επικαλούμενος την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου το 1989. «έστειλε το βασικό του πολιτικό αντίπαλο στο Ειδικό Δικαστήριο, ο οποίος αθωώθηκε!», είπε.
Με χιούμορ ήταν η απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη. «Τον θεωρώ τίτλο τιμής τον τίτλο της πεθεράς, γιατί είμαι καλή πεθερά, όπως δηλώνει η νύφη μου», είπε και επανέφερε το ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να ψηφίσει θετικά τη διάταξη ή όχι.
Ο κ. Δουδωνής επέμεινε ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι υπόθεση μίας Βουλής, παραπέμποντας στο άρθρο 110. «Δείτε τι λέει το 110. Δεν είναι μίας Βουλής», ανέφερε, ενώ απέρριψε την κατηγορία ότι το ΠΑΣΟΚ φοβάται να προχωρήσει η διαδικασία. «Αν μας θεωρείτε παρακατιανούς, μην έρχεστε», είπε.
Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε το άρθρο 86, με τη ΝΔ να προτείνει ένα μικτό σύστημα όπου η Δικαιοσύνη έχει ενισχυμένο ρόλο στην προκαταρκτική διερεύνηση και η Βουλή διατηρεί τον τελικό λόγο στην άσκηση δίωξης, ενώ το ΠΑΣΟΚ εισηγείται ένα καθαρά δικαστικό μοντέλο.
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