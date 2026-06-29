Μήνυση από τη Νέα Αριστερά στον Βελόπουλο για το «την βουλιάζεις την βάρκα» που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο

«Μεσολάβησαν πολλές εβδομάδες, αλλά δεν σημειώθηκε κίνηση από κάποια δικαστική αρχή προκειμένου να διωχθεί για τις ρατσιστικές δηλώσεις του», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος