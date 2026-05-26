Το promo βίντεο του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα: Η δική μας Ελλάδα έχει ορίζοντα και κοιτά ξανά μακριά
Το βίντεο που είχε διάρκεια μικρότερη από δύο λεπτά προβλήθηκε λίγο πριν την ανακοίνωση της ονομασίας του νέου κόμματος
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ, είναι το όνομα του κόμματος, που παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σε συγκέντρωση στην πλατεία του Θησείου.
Το όνομα παρουσιάστηκε στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και μετά την προβολή ενός βίντεο υπό τους ήχους της σύνθεσης ειδικά για την εκδήλωση, του Σταμάτη Κραουνάκη.
«Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα του μόχθου της γνώσης και της δημιουργίας. Της Ελπίδας. Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της θάλασσας του φωτός του ουρανού και της γης. Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα και κοιτά ξανά μακριά» ήταν το μήνυμά του βίντεο που είχε διάρκεια μικρότερη από δύο λεπτά.
Δείτε το βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πριν αποκαλυφθεί το όνομα του κόμματος.
@protothema.gr ❗ Ο Τσίπρας παρουσιάζει το νέο κόμμα #protothema #news #tsipras #tiktokgreece #greektiktok
