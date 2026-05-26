Το κορίτσι στα λευκά: Από την Αννούλα του Ανδρέα στην Ήρα του Τσίπρα
Το κορίτσι, είναι παιδί φιλικής οικογένειας του Αλέξη Τσίπρα μετέφερε το μήνυμα με το όνομα του νέου κόμματος - Το επικοινωνιακό τέχνασμα με ιστορία από το ΠΑΣΟΚ του ΄85 που επιστράτευσε το επιτελείο Τσίπρα
Ενα κορίτσι ντυμένο στα λευκά, η Ηρα, μετέφερε το μήνυμα του ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην εξέδρα όπου βρισκόταν ο πρώην πρωθυπουργός. Το «ΕΛΑΣ», Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα που επελέγη, ενώ γραφιστικά το «Α» είναι αυτό που ξεχωρίζει στο σήμα του, και τονίζει ταυτόχρονα την ιδεολογική ταυτότητα και προσανατολισμό στα «αριστερά».
Η ιδέα του κοριτσιού που μεταφέρει ένα μήνυμα πάντως, πήγε πολλούς πίσω στο 1985 και τη μικρή Αννούλα που σήκωσε στην εξέδρα ο Ανδρέας Παπανδρέου και εμφανίστηκε και σε αφίσσες της εποχής, του ΠΑΣΟΚ. Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, είχε ανεβάσει ένα κοριτσάκι στην εξέδρα και το 2019, μετά την προεκλογική του ομιλία στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας:
Το ντυμένο στα λευκά κορίτσι όμως, σε άλλους θύμισε τη δωδεκάχρονη, τότε, κοπελίτσα που είχε σβήσει την Ολυμπιακή Φλόγα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, την Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάντως, η Ηρα, που μετέφερε το μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα, είναι κόρη φιλικής οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού.
Η μικρή Αννούλα του ΠΑΣΟΚ, πάντως, που το πραγματικό της όνομα ήταν Γιάννα (Γιαννούλα) Βελισσαρίδου, άφησε ιστορία, με την αφίσσα με το πρόσωπό της να είναι ίσως η πιο επιδραστική στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της επικοινωνίας. Η επιλογή του «Αννούλα», αντί του Γιαννούλα ήταν ιδέα του Κώστα Λαλιώτη, αφού το «Αννούλα» που συμβόλιζε την ελπίδα και την πορεία «για ακόμη καλύτερες μέρες», όπως ήταν το βασικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ, τότε, ήταν πιο οικείο. Η Αννούλα ήταν τότε 5,5 χρονών.
