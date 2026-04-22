Σωκράτης Φάμελλος: Στηρίζει Αρβανίτη μετά τις δηλώσεις για «πειραγμένες εκλογές» το 2023
Σωκράτης Φάμελλος: Στηρίζει Αρβανίτη μετά τις δηλώσεις για «πειραγμένες εκλογές» το 2023
«Είναι περίεργο ότι, έχουμε πει, ότι η ΝΔ επιχειρεί και επιχείρησε εν προκειμένω στην Κρήτη να αλλοιώσει, τροποποιήσει, χειραγωγήσει την κοινωνική συνείδηση, για να έχει τα εκλογικά αποτελέσματα της συντήρησης της δικής της καρέκλας εξουσίας;», διερωτήθηκε.
Τις εξελίξεις γύρω από το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στον απόηχο της χθεσινής εκδήλωσης για τον Γιάννη Μπουτάρη, την πρόθεση του Βουλευτή Εύβοιας, Συμεών Κεδίκογλου να παραιτηθεί, αλλά και τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη περί «πειραγμένων εκλογών» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την τοποθέτησή του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Σε συνέχεια της σημερινής τοποθέτησης του κ. Αρβανίτη, «τι έχει πει η δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως; Έχει πει ότι υπήρξε σχέδιο οργανωμένο που συνδεόταν και με πολιτικά πρόσωπα για εκλογικά οφέλη; Το έχει πει» σχολίασε ο κ. Φάμελλος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο «ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα υπόδειγμα της γραμμής του Μαξίμου, της γραμμής Μητσοτάκη, που δυστυχώς φοβάμαι ότι υπάρχει σε πάρα πολλούς άλλους δημόσιους χώρους και δημόσιους οργανισμούς να υπάρχει αδιαφάνεια» και αυτό «εις βάρος του δημόσιου χρήματος με σκοπό να υπάρχουν εκλογικά οφέλη. Είναι στοιχείο της δικογραφίας», όπως σχολίασε. «Είναι περίεργο ότι, έχουμε πει, ότι η ΝΔ επιχειρεί και επιχείρησε εν προκειμένω στην Κρήτη να αλλοιώσει, τροποποιήσει, χειραγωγήσει την κοινωνική συνείδηση, για να έχει τα εκλογικά αποτελέσματα της συντήρησης της δικής της καρέκλας εξουσίας;», διερωτήθηκε.
«Δεν μπορεί να είμαστε διαρκώς στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας» υποστήριξε ο κ. Φάμελλος, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, χαρακτηρίζοντας ως «σοβαρό λάθος» ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς τον κατακερματισμό και την πολυδιάσπαση των προοδευτικών δυνάμεων, συμπληρώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό »παίζουν το παιχνίδι της ΝΔ». «Δεν ψάχνουμε για τον καλύτερο δεύτερο, ψάχνουμε για το πως θα φύγει αυτό το καθεστώς» συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και έστειλε πολλαπλά μηνύματα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του με αφορμή τη χθεσινή παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τις δηλώσεις του Συμεών Κεδίκογλου. Στο πλαίσιο αυτό, επιμένω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος ενωτικός πόλος μέσα και έξω στη βουλή, εξηγώντας σε κομματικό επίπεδο ότι «εμείς θέλουμε να υπάρχει σύγκλιση, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει σύγκλιση» με τον Αλέξη Τσίπρα.
Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έχουμε αν θέλετε να σας πω την αλήθεια την ανάγκη να διατυπώσουμε μια άλλη γραμμή, ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα προτείνει την σύγκλιση και την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ο Αλέξης Τσίπρας έχει διατυπώσει την πρόταση του, όπως παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εμμένοντας με νόημα στον ομόφωνο χαρακτήρα των συλλογικών αποφάσεων στα κομματικά όργανα.
Στην κατεύθυνση αυτή, όλες αυτές οι αποφάσεις δεσμεύουν και τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς «είμαστε δεσμευμένοι στις συλλογικές αποφάσεις» σημείωσε με φόντο την τοποθέτηση του κ. Κεδίκογλου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, επαναλαμβάνοντας πως είναι συντεταγμένη και ομόφωνη η απόφαση για την σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. «Δεν υπάρχει κανένα σενάριο» ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας ότι όλες αυτές οι συζητήσεις για εσωστρέφεια, έχουν παρέλθει.
Ωστόσο, αναφέρθηκε εμμέσως στις προσωπικές ευθύνες των πολιτικών πρωταγωνιστών του χώρου, εξηγώντας ότι «η χρέωση στον προοδευτικό κόσμο που θα μείνει ιστορικά είναι αν θα δώσουμε στους προοδευτικούς πολίτες μια πρόταση», για να καταλήξει πως «εμείς θα συνεχίσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν ενωτικά προοδευτικός πόλος».
Σε συνέχεια της σημερινής τοποθέτησης του κ. Αρβανίτη, «τι έχει πει η δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως; Έχει πει ότι υπήρξε σχέδιο οργανωμένο που συνδεόταν και με πολιτικά πρόσωπα για εκλογικά οφέλη; Το έχει πει» σχολίασε ο κ. Φάμελλος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο «ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα υπόδειγμα της γραμμής του Μαξίμου, της γραμμής Μητσοτάκη, που δυστυχώς φοβάμαι ότι υπάρχει σε πάρα πολλούς άλλους δημόσιους χώρους και δημόσιους οργανισμούς να υπάρχει αδιαφάνεια» και αυτό «εις βάρος του δημόσιου χρήματος με σκοπό να υπάρχουν εκλογικά οφέλη. Είναι στοιχείο της δικογραφίας», όπως σχολίασε. «Είναι περίεργο ότι, έχουμε πει, ότι η ΝΔ επιχειρεί και επιχείρησε εν προκειμένω στην Κρήτη να αλλοιώσει, τροποποιήσει, χειραγωγήσει την κοινωνική συνείδηση, για να έχει τα εκλογικά αποτελέσματα της συντήρησης της δικής της καρέκλας εξουσίας;», διερωτήθηκε.
«Δεν μπορεί να είμαστε διαρκώς στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας» υποστήριξε ο κ. Φάμελλος, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, χαρακτηρίζοντας ως «σοβαρό λάθος» ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς τον κατακερματισμό και την πολυδιάσπαση των προοδευτικών δυνάμεων, συμπληρώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό »παίζουν το παιχνίδι της ΝΔ». «Δεν ψάχνουμε για τον καλύτερο δεύτερο, ψάχνουμε για το πως θα φύγει αυτό το καθεστώς» συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και έστειλε πολλαπλά μηνύματα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του με αφορμή τη χθεσινή παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τις δηλώσεις του Συμεών Κεδίκογλου. Στο πλαίσιο αυτό, επιμένω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος ενωτικός πόλος μέσα και έξω στη βουλή, εξηγώντας σε κομματικό επίπεδο ότι «εμείς θέλουμε να υπάρχει σύγκλιση, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει σύγκλιση» με τον Αλέξη Τσίπρα.
Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έχουμε αν θέλετε να σας πω την αλήθεια την ανάγκη να διατυπώσουμε μια άλλη γραμμή, ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα προτείνει την σύγκλιση και την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ο Αλέξης Τσίπρας έχει διατυπώσει την πρόταση του, όπως παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εμμένοντας με νόημα στον ομόφωνο χαρακτήρα των συλλογικών αποφάσεων στα κομματικά όργανα.
«Δεν υπάρχει κανένα σενάριο»
Στην κατεύθυνση αυτή, όλες αυτές οι αποφάσεις δεσμεύουν και τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς «είμαστε δεσμευμένοι στις συλλογικές αποφάσεις» σημείωσε με φόντο την τοποθέτηση του κ. Κεδίκογλου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, επαναλαμβάνοντας πως είναι συντεταγμένη και ομόφωνη η απόφαση για την σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. «Δεν υπάρχει κανένα σενάριο» ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας ότι όλες αυτές οι συζητήσεις για εσωστρέφεια, έχουν παρέλθει.
Ωστόσο, αναφέρθηκε εμμέσως στις προσωπικές ευθύνες των πολιτικών πρωταγωνιστών του χώρου, εξηγώντας ότι «η χρέωση στον προοδευτικό κόσμο που θα μείνει ιστορικά είναι αν θα δώσουμε στους προοδευτικούς πολίτες μια πρόταση», για να καταλήξει πως «εμείς θα συνεχίσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν ενωτικά προοδευτικός πόλος».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
