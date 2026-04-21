Θεοδωρικάκος: Αυτά που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουν σχέση με όσα θα δείτε στις εκλογές

«Πρόωρες εκλογές εν μέσω πολέμου δεν γίνονται» δήλωσε απόψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στο αίτημα που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Μιλώντας στο Αction 24, o υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη γειτονιά μας απαιτεί εγρήγορση, γρήγορες αποφάσεις και υπενθύμισε επίσης ότι μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχουμε κλείσει έργα δισεκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο Ανάκαμψης. «Αυτά τα δεδομένα δεν επιτρέπουν τη διενέργεια εκλογών» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης και στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και επεσήμανε ότι «αυτά

που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουν σχέση με όσα θα δείτε στις εκλογές».

«Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών θα τεθούν με ευθύ τρόπο τα διλλήματα και ιδιαίτερα το ποιος είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στο 2030» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και εκτίμησε ότι η πολιτική της ΝΔ θα επιδοκιμαστεί από τους πολίτες.

«Η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα και

πιστεύω ότι δεν θα μπουν στο Κοινοβούλιο πάνω από έξι κόμματα» είπε επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης.



