Γεωργιάδης: Θα ψηφίσω την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν το ξανακάνω με τέτοια στοιχεία, έλεος πια με την υποκρισία

Τον Ιούλιο του 2014 η τότε Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών κ. Πόπη Παπανδρέου (η ίδια εισαγγελέας δηλ που τώρα ως Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε τον φάκελο με τους βουλευτές και τον Οπεκεπε στην Βουλή), έστειλε και τότε στην Βουλή με τη διαδικασία του Άρθρου 86 και του Νόμου περί ευθύνης Υπουργών, κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, κατά του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλου, για συνέργεια στο σκάνδαλο με τα υποβρύχια. Το ΠΑΣΟΚ τότε όχι μόνον δεν ζήτησε να συσταθεί Προκαταρκτική, αυτό δηλαδή που ζητούσε για τους Βορίδη και Αυγενάκη τους οποίους εμείς «αμνηστεύσαμε» κλπ, αλλά ζήτησε με επίσημη δήλωσή του, την άσκηση πειθαρχικής διώξεως κατά της νυν Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Παπανδρέου, με το επιχείρημα ότι δεν είχε δικαίωμα να κάνει αξιολογική κρίση, αλλά έπρεπε να στείλει τον φάκελο αμελητί στην Βουλή. Θυμάστε που λέγαμε ότι δεν μπορούσε να κάνει κρίση ποινική κατά των Βορίδη/Αυγενάκη η Εισαγγελέας, λόγω του Συντάγματος κλπ Ε αυτό το ΠΑΣΟΚ το 2014 το θεωρούσε τόσο σοβαρό, που ζήτησε την πειθαρχική δίωξη της κας Παπανδρέου επειδή το είχε παραβιάσει.Θυμάστε όταν είχα πει ότι βάσει του άρθρου 86 εμείς λόγω πλειοψηφίας αποφασίζουμε τι θα γίνει και με έβριζε όλο το ΠΑΣΟΚ;, ε εκείνοι τότε με την χρήση της πλειοψηφίας εμπόδισαν την Εισαγγελέα…και ποια Εισαγγελέα; Την ίδια Εισαγγελέα που τώρα ζητά την άρση της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ….τώρα στα σοβαρά μόνον εγώ βλέπω πόσο ψεύτες και υποκριτές είναι; Καθήστε να πετύχω εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ σε κανένα πανελ ή στην Βουλή να δείτε τι έχει να γίνει….Αύριο θα κάνω λοιπόν το καθήκον μου για να μην μείνει πάνω στην παράταξη μας καμμία σκιά, αλλά να ξέρετε, για τους πολίτες θα είναι ζημιά, διότι πλέον η καθημερινή πολιτική δραστηριότητα θα δυσκολέψει αρκετά και τελικά λιγότερα προβλήματα των πολιτών θα λύνονται λόγω αυτής της απίστευτης υποκρισίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να ποινικοποιήσει μια απολύτως καθημερινή και φυσιολογική λειτουργία και τέλος όλα αυτά θα πέσουν με πάταγο, αλλά εν τω μεταξύ θα έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας των βουλευτών. Έχετε τον λόγο μου ότι θα παρακολουθώ την δικαστική πορεία όλων αυτών των υποθέσεων και κάθε φορά που ένας αρχειοθετείται ή αθωώνεται θα το αναδεικνύω όσο μπορώ περισσότερο.Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ιστορία να ξεχαστεί όπως κάνουμε για όλα στην Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε, αν μας έχει ο Θεός καλά και θα δείτε στο τέλος ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο σε αυτή την ιστορία.Υγ: επειδή τώρα έχουν αρχίσει πάλι οι ίδιες διαρροές για άλλον φάκελο που έρχεται με βουλευτές και τον Οπεκεπε, άλλος λέει με 30, άλλος με 40, άλλος με 50 βουλευτές ξεκαθαρίζω, αν είναι πάλι με το ίδιο μοτίβο και την ίδια ποιότητα κατηγοριών, να ξέρουν ότι σε ό,τι με αφορά ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος και τα άρθρα 61 και 62 δεν θα τα παραβιάσω ξανά. Αν βρει κάτι σοβαρό η Εισαγγελία για κάποιον οκ, αλλά με τέτοια στοιχεία πάλι άρση ασυλίας βουλευτών από μένα δεν θα υπάρξει. Και να σταματήσουν πια τις διαρροές είναι και παράνομο και ντροπή».