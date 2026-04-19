H απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη
«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί θεσμό που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, ο οποίος έχει άμεση ισχύ και υπεροχή έναντι της εθνικής νομοθεσίας» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Τσουκαλάς
Στην ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα θα κριθεί μέσα στον Μάιο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση με τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να δίνει την δική του απάντηση.
Ο κ. Γεωργιάδης προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Ο ίδιος με ανάρτηση του την Πέμπτη χαρακτήρισε άκυρη την απόφαση ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και δήλωσε πως η κυρία Παπανδρέου μέσω των δικογραφιών εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της.
Τον κάλεσα να δημοσιεύσει την απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου. Ακόμα τον περιμένω. Όσο την είδα εγώ , άλλο τόσο την είδαν όλοι. Μάλλον την ψάχνει ακόμα.
Επίσης, δεν μας είπε ποιον εκβιάζει η κυρία Παπανδρέου και για ποιο λόγο, εφόσον το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει αποφασίσει την ανανέωση της; Την κυβέρνηση;
Βάσει των νεότερων τοποθετήσεων του κ. Γεωργιάδη αυτό δεν είναι δυνατό, αφού ο ίδιος πλέον δηλώνει πως η κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την ανανέωση.
Εκτός και αν ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στέλνει κάποιο μήνυμα στην κυρία Παπανδρέου υπονοώντας πως αν δεν αρχειοθετήσει τις υποθέσεις των βουλευτών των οποίων ζητήθηκε η άρση ασυλίας, δεν θα ανανεωθεί η θητεία της. Ή ακόμα χειρότερα αν από υπερβάλλοντα αυταρχικό ζήλο αποκάλυψε τον σκοπό της κυβέρνησης να μεθοδεύσει τη μη ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου, κάτι που είναι προφανώς αδιανόητο σε ένα κράτος δικαίου με διάκριση των εξουσιών.
Πάντα βέβαια είναι πιθανό κατά την προσφιλή του μέθοδο, να θεωρεί ρουσφέτι ακόμα και την ανανέωση των θητειών των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να ζητά ανταλλάγματα.
Ολα αυτά τα αντιφατικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις δηλώσεις του, μόνο ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να τα απαντήσει, όταν αποφασίσει ποια είναι η θέση του και κανείς άλλος.
Σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες παρεμβάσεις του την τελευταία εβδομάδα με τις οποίες χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «ως μη σοβαρό θεσμό» και «έναν απλό νόμο του ελληνικού κράτους που μπορεί να καταργηθεί» κατηγορώντας την Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι απέστειλε δικογραφία στη Βουλή «προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» ή «λόγω νομικής ανεπάρκειας», συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση ενός θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτοφανή στοχοποίηση εισαγγελικού λειτουργού.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί θεσμό που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 , ο οποίος έχει άμεση ισχύ και υπεροχή έναντι της εθνικής νομοθεσίας και δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί με εθνικό νόμο.
Η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Όπως αναφέρει, είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτική του παρουσία ότι η ανανέωση της θητείας θα εξεταστεί από το ΑΔΣ, επισημαίνοντας ότι στη συνέχεια δέχθηκε «πυρά ομαδόν». Υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε τους σχετικούς ισχυρισμούς με επίσημη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει ότι «το κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση ούτε γνωρίζει το άρθρο 90 του Συντάγματος, ούτε τις προβλέψεις του Νόμου 4786/2021», που αφορά τη σύσταση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.
Ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι στη συνέχεια, μετά το ρεπορτάζ στο «Πρώτο Θέμα», «αποδεικνύεται ότι εγώ έλεγα την Αλήθεια», ενώ επισημαίνει ότι και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ξεκαθάρισε πως η απόφαση για την ανανέωση ή μη της θητείας θα ληφθεί μέσα στον Μάιο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Διευκρινίζει ακόμη ότι ο ίδιος δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας της απόφασης, σημειώνοντας πως «αυτή θα είναι μια ανεπηρέαστη απόφαση των Δικαστών», αλλά επιμένει ότι η αρχική του τοποθέτηση ως προς τη διαδικασία ήταν ακριβής.
Τέλος, στρέφεται εκ νέου κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι «το αφήγημα δυστυχώς και του ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο με όλους τους συνωμοσιολόγους», κάνοντας λόγο για διάκριση ανάμεσα σε «καλή» ευρωπαϊκή εισαγγελία και «κακούς» Έλληνες δικαστές, την οποία χαρακτηρίζει «ντροπή και ασχετοσύνη τεραστίου μεγέθους». Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν αναμένει συγγνώμη, καλώντας τους πολίτες «να μην τους παίρνετε και πολύ στα σοβαρά».
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Δείτε τώρα πόσο ασήμαντη, πρόχειρη και τοξική Αντιπολίτευση έχουμε δυστυχώς. Βγαίνω εγώ προχθές στο @action24tv και αποκαλύπτω ότι η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα κριθεί μέσα στο Μάϊο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Με το που το λέω δέχομαι πυρά ομαδόν από παντού. Η εφημερίδα @DimokratiaGr με πρωτοσέλιδο της γράφει: «Η Κοβέσι απαντά στον Άδωνι…» και το @pasok υιοθετεί όλη αυτούς τους ισχυρισμούς με επίσημη δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του. Δηλαδή το Κόμμα που θέλει να γίνει Κυβέρνηση ούτε γνωρίζει το άρθρο 90 του Συντάγματος, ούτε τις προβλέψεις του Νόμου 4786/2021 με τον οποίο συστάθηκε ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ερχεται σήμερα ο κ. Παναγιώτης Τσιμπούκης και η κα Βασιλική Κόκκαλη στο @protothema κάνουν ρεπορτάζ στο Άρειο Πάγο και αποδεικνύεται ότι εγώ έλεγα την Αλήθεια και το Πασόκ δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το ζήτημα. Και τελικά βγαίνει ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης @georgefloridis στην @KatPanagopoulou στα @ta_nea και ξεκαθαρίζει ότι η ανανέωση της θητείας τους ή όχι θα γίνει μέσα στο Μάϊο από το ΑΔΣ. Προσέξτε εγώ δεν είπα αν θα την ανανεώσουν ή όχι, αυτή θα είναι μια ανεπηρέαστη απόφαση των Δικαστών, όμως αυτό που είπα από την αρχή ήταν η Αλήθεια και όσοι με κατηγορούσαν δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να ξέρουν τι ισχύει. Το αφήγημα δυστυχώς και του Πασοκ είναι το ίδιο με όλους τους συνωμοσιολόγους, η «καλή» ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι «κακοί» έλληνες δικαστές. Πρόκειται περί ντροπής και ασχετοσύνης τεραστίου μεγέθους. Δεν αναμένω να μου ζήτησουν συγγνώμη αλλά εσείς τουλάχιστον να ξέρετε να μην τους παίρνετε και πολύ στα σοβαρά»
