Η ρελάνς Μητσοτάκη στη Βουλή, τα θεσμικά ανοίγματα μέσω Συντάγματος και το ραντεβού με τους βουλευτές της ΝΔ στις 30 Απριλίου
Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη επισημαίνουν ότι εμφανίστηκε σοβαρός και θεσμικός έναντι του Ανδρουλάκη και των άλλων αρχηγών καθώς ήταν ο μόνος με συγκροτημένες προτάσεις και ατζέντα τρίτης τετραετίας
Μπορεί η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή να είχε προαναγγελθεί από πηγές της αντιπολίτευσης ως...Βατερλώ της κυβέρνησης, η εικόνα όμως δεν επιβεβαίωσε τις προβλέψεις. Προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε εν μέσω διασταυρούμενων πυρών, όμως έδωσε απαντήσεις για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, ενώ πέρασε και στην αντεπίθεση με το βλέμμα στις επικείμενες εκλογές και έκανε μια σειρά θεσμικών «ανοιγμάτων» με το βλέμμα στη Συνταγματική Αναθεώρηση που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Μαϊου.
Βεβαίως, κρίσιμη για τη συσπείρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν και η σκληρή πρωτολογία του πρωθυπουργού, ο οποίος συνέδεσε τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη ο εξ απορρήτων συνεργάτης του Γιώργος Μυλωνάκης με το κλίμα τοξικότητας που εν προκειμένω αγγίζει επί προσωπικού πολιτικά στελέχη, αλλά και τις οικογένειες αυτών. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή του την αποστροφή ο κ. Μητσοτάκης εισέπραξε το πιο θερμό χειροκρότημα των «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι σηκώθηκαν όρθιοι.
Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, αποτιμώντας συνολικά την παρουσία του, επισημαίνουν ότι ο ίδιος εμφανίστηκε σοβαρός και θεσμικός έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη και των άλλων αρχηγών της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Ιδίως ως προς το θεσμικό σκέλος, από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός είναι ο μόνος που είχε συγκροτημένες προτάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού συστήματος και για τη ρήξη με διαχρονικές παθογένειές του.
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως ο μόνος με ατζέντα τρίτης τετραετίας, αν και έχει ήδη διανύσει επτά χρόνια στην πρωθυπουργία. Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα γίνει και πιο συγκεκριμένος, πέρα από τα προς αναθεώρηση άρθρα, και για τις σκέψεις που έχει ως προς τις παρεμβάσεις στις εκλογικές περιφέρειες, στον τρόπο ανάδειξης των βουλευτών με τη σταυροδοσία, αλλά και για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή και τον ίδιο τον αριθμό των βουλευτών.
Πέραν των θεσμικών βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης έκανε και μια σειρά «οχυρωματικών» κινήσεων. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπερασπίστηκε τους βουλευτές της ΝΔ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την κάλεσε, όμως, να προχωρήσει γρήγορα στην εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων, ενώ εμφανίστηκε αιχμηρός για τη διαδικασία «σαλαμοποίησης» της διαδικασίας και τις επιλεκτικές διαρροές των προηγούμενων ημερών.
Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός ότι η ΝΔ επιστράτευσε ως νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, για να πλαισιώσει τον Δημήτρη Καιρίδη, αλλά άφησε ακάλυπτη την τρίτη θέση αναμένοντας την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που αφορά τον παραιτηθέντα Νότη Μηταράκη.
Η συζήτηση αυτή δεν αναμένεται να είναι εύκολη, καθώς στις τάξεις των βουλευτών έχει σωρευτεί ένταση, η οποία επιτάθηκε με τον ατυχή χειρισμό της υπόθεσης του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος χθες αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι πληρωνόταν για θέση της οποίας δεν ήταν δικαιούχος βάσει δικαιολογητικών.
Η απόφασή του να ζητήσει να επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που αφορούν τη διαφορά των μισθών του βεβαίως δεν εκτόνωσε την πίεση, με αρκετούς βουλευτές να θεωρούν ότι ομολόγησε παρατυπία, ενώ νωρίτερα τους είχε φέρει σε δύσκολη θέση με τη συνέντευξή του στο Open.
Ραντεβού με τους βουλευτέςΟ Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως έχει αρκετά μέτωπα να διαχειριστεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την πρωτολογία του ο κ. Μητσοτάκης συνεννοήθηκε με τον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμο Χαρακόπουλη για σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τη μεθεπόμενη εβδομάδα, με πιο πιθανή ημερομην'ία την 30η Απριλίου. Μια μέρα νωρίτερα προγραμματίζεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο.
Θα πρέπει επίσης να θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα ψηφίσουν άπαντες οι βουλευτές της ΝΔ τις άρσεις ασυλίας που αφορούν τους συναδέλφους τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στις κάλπες που θα στηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη, καθώς διαφωνούν με τη λογική της οριζόντιας αντιμετώπισης.
