Άρση ασυλίας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ζητάει και ο βουλευτής Βασιλειάδης, «το όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων»
«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για παράνομη πράξη εκ μέρους μου» αναφέρει σε δήλωσή του
Δήλωση με την οποία αφενός γνωστοποιεί ότι ζητά την άρση ασυλίας του μετά τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία περιλαμβάνεται το όνομά του, και αφετέρου υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη για παράνομη πράξη εκ μέρους μου» εξέδωσε ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης.
Η δήλωση του Λάκη Βασιλειάδη«Από τη μελέτη της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή μου στην υπόθεση, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου. Επιπλέον, από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο.
Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση. Συνεπώς, ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συσχετιστεί εμμέσως με το πρόσωπό μου δεν συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε οποιαδήποτε ζημία, έστω και ελάχιστη, στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.
Για να μην υπάρχουν, ωστόσο, κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας ρητά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Αυτές είναι οι αρχές που υπηρετώ το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος. Αυτές είναι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία αλλά και στην προσωπική μου ζωή.
Βρίσκομαι δίπλα σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συμπολίτες μου, έχω συνέχεια την πόρτα μου ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη και για κάθε πρόβλημά τους. Βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσω να το κάνω με την ίδια θέληση, με τον ίδιο ζήλο, και με το ίδιο ενδιαφέρον μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, με το κεφάλι ψηλά και με το μέτωπο καθαρό.»
Τι περιλαμβάνει η δικογραφία
Σύμφωνα με το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας απευθείας διάλογος του βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη ή συνεργάτη του δεν υπάρχει. Ο βουλευτής εμφανίζεται σε γραπτό μήνυμα τρίτου προσώπου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά.
Συγκεκριμένα ο Δ. Κ., στέλνει sms στον πρόεδρο του οργανισμού με το ακόλουθο περιεχόμενο “από Βασιλειάδη Λάκη Π.Σ. (σ.σ. όνομα κτηνοτρόφου) ΑΦΜ … ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΖΩΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ”. Σχεδόν μια εβδομάδα μετά ωστόσο ο Δ.Κ. συνομιλεί με τον πρόεδρο του οργανισού και τον ρωτά “Του Λάκη το έκανες;” με τον Μελά να απαντά αρνητικά. Ο Δ.Κ., επιμένει πως δεν υπάρχει χρόνος. Εν συνεχεία ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ αναφέρει πως είναι στις έξι του μήνα [06/12/2021] και ο ΔΚ το επιβεβαιώνει λέγοντάς του: «Ναι, στις έξι. Ε, ναι δε θα τους πάρεις και στις πέντε να τους πεις ακυρώστε τον».
Πάντως η υπόθεση για την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Βασιλειάδη δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον κτηνοτρόφο. Ο έλεγχος διενεργήθηκε, ο παραγωγός δεν εισέπραξε την επιδότηση περίπου 2.500 ευρώ που ζητούσε, αντιθέτως ο ΟΠΕΚΕΠΕ του καταλόγισε πρόστιμο.
