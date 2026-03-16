Συναγερμός στην Αθήνα από την παράταση της οικονομικής αβεβαιότητας: Οι ασκήσεις ετοιμότητας και η Σύνοδος Κορυφής
Μπορεί η κυβέρνηση να έχει δημοσιονομικές εφεδρείες και να έχει κάνει τις δέουσες ασκήσεις, όμως θα απαιτηθεί και μια ευρωπαϊκή παρέμβαση
Όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή παρατείνεται και δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ ως προς τη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, τόσο τα σενάρια στην κυβέρνηση εντείνονται ως προς την ανάγκη μιας επαυξημένης απάντησης απέναντι στον κίνδυνο αρνητικών οικονομικών συνεπειών.
Βεβαίως, όπως ανέφερε και στην κυριακάτικη του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί η κυβέρνηση να έχει δημοσιονομικές εφεδρείες και να έχει κάνει τις δέουσες ασκήσεις, όμως θα απαιτηθεί και μια ευρωπαϊκή παρέμβαση. Αυτός άλλωστε θα είναι και ο ελέφαντας στο δωμάτιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβει χώρα στις 19 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.
«Πυξίδα μας για να πλοηγηθούμε στα αχαρτογράφητα νερά που ανοίγονται μπροστά μας, είναι η πολιτική σταθερότητα. Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που οφείλουμε να διαφυλάξουμε προκειμένου να μην απειληθεί η πορεία της χώρας, εν μέσω γεωπολιτικών και οικονομικών καταιγίδων, στην κατεύθυνση της συλλογικής προόδου και της ατομικής προκοπής», υπογράμμισε με αποκλειστική του δήλωση στο «ΘΕΜΑ» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας και το πολιτικό πλαίσιο της συζήτησης.
Άλλωστε, όπως επισημάνθηκε και στο τρίτο γαλάζιο προσυνέδριο που έγινε το Σάββατο στη Λάρισα, η οικονομική και γεωπολιτική ισχύς μπορεί να είναι η συνταγή για μια ισχυρή ΝΔ στις κάλπες του 2027. Και σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης ήδη θέτει διλήμματα στους πολίτες, καλώντας τους να αναλογιστούν πώς θα ήταν να πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση δύσκολες αποφάσεις και να πρέπει να διαβουλευτεί μια ετερόκλητους παράγοντες.
«Καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να διατηρήσει "ανοσία" απέναντι στις τάσεις αυτές, προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Με ειλικρίνεια, χωρίς κινδυνολογία. Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, ανακοινώσαμε στοχευμένα μέτρα. Με αιχμή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αφενός στα υγρά καύσιμα, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική, και αφετέρου σε 61 κατηγορίες προϊόντων στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αμφότερα με ισχύ έως το τέλος Ιουνίου. Υψώνοντας, με αυτόν τον τρόπο, ασπίδα απέναντι σε τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στο «ΘΕΜΑ».
Σήμερα το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση που οργανώνει το υπουργείο Ανάπτυξης για τον αναπτυξιακό νόμο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα κάνουν σχετικές αναφορές ως προς την εγρήγορση για νέες παρεμβάσεις, πέρα από την εφαρμογή του νέου πλαισίου για το πλαφόν.
Σε κάθε περίπτωση, στο μικροσκόπιο είναι το κόστος ενέργειας, καθώς τυχόν συνδυαστική υψηλή τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια και αυξημένες τιμές φυσικού αερίου που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ηλεκτροπαραγωγής θα σημάνουν «κόκκινο συναγερμό» τόσο στην Αθήνα όσο και στην Ευρώπη. Προφανώς, η Αθήνα έχει στο μυαλό της και σενάρια ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ευελιξίας, αν και ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις επισημάνσεις του.
Εθνική και ευρωπαϊκή αντίδρασηΣε κάθε περίπτωση, ενώ η κυβέρνηση μοιάζει να πέρασε με επιτυχία το crash test της γρήγορης κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων, εντούτοις η μεγάλη πρόκληση είναι οι οικονομικές συνέπειες ενός πολέμου που κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει. Είναι άλλωστε θέμα χρόνου οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές να περάσουν πιο έντονα και στην ελληνική αγορά, η οποία αποδεδειγμένα είναι ευάλωτη. Ο κ. Μητσοτάκης μέσω του «ΘΕΜΑτος», προειδοποιεί ότι καμία χώρα δεν μπορεί να διατηρήσει ανοσία, απέναντι στη διεθνή κατάσταση.
Τα στενά του ΟρμούζΒασικός τροφοδότης της παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής είναι η έκρυθμη κατάσταση μετά το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ. Στο παρασκήνιο εξελίσσονται διάφορες προσπάθειες απεμπλοκής, τόσο με ευρωπαϊκές επικοινωνίες με το Ιράν όσο και με τις συζητήσεις περί της ανάπτυξης νηοπομπής για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Εκτιμάται ότι το θέμα θα τεθεί και στη σημερινή συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών, όπου συμμετέχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Αθήνα πάντως είναι δεδομένα επιφυλακτική, λόγω των κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα, και δεν έχει συναινέσει στην επέκταση της επιχείρησης ASPIDES που έχει ως πεδίο δράσης την Ερυθρά Θάλασσα στον Περσικό Κόλπο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα