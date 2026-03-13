Κυρώθηκαν από τη Βουλή οι συμβάσεις Ελλάδας - Chevron για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου κλείνοντας την διήμερη συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε για «ιστορική ημέρα για την Ελλάδα»
Κυρώθηκαν κατά πλειοψηφία οι 4 συμβάσεις μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Chevron για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου
Επί της αρχής και επί των δύο συμβάσεων που αφορούν τα οικόπεδα της Πελοποννήσου υπερψήφισαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση δήλωσε “παρών” ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
Υπέρ των δύο συμβάσεων που αφορούν οικόπεδα Νότια της Κρήτης υπερψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε.
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου κλείνοντας την διήμερη συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε για “ιστορική ημέρα για την Ελλάδα” τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η χώρα από βασικός κόμβος ενέργειας φιλοδοξεί να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου.
“Με τη κύρωση των συμφωνιών, η χώρα μας κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών” σημείωσε.
Ο κ. Παπασταύρου έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με την “ρήτρα αποζημίωσης” που προστέθηκε στις συμβάσεις της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η συγκεκριμένη προσθήκη ανοίγει “κερκόπορτα” αμφισβήτησης και εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.
“Οι συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τη Chevron και τη HELLENiQ ENERGY είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες. Δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και συνεπώς δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Άλλωστε τα κυριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων. Δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά έχουν σημασία για το Διεθνές Δίκαιο και την πατρίδα μας” ανέφερε ο κ. Παπασταύρου σχετικά για να προσθέσει: “Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η πραγματική κατάσταση, το factum, λαμβάνεται υπόψιν από το Διεθνές Δίκαιο. Το γεγονός δηλαδή ότι ενώ δεν έχουμε οριοθετήσει, ότι ενώ υπάρχει το παράνομο και ανυπόστατο Τουρκολιβυκό μνημόνιο, ότι ενώ υπάρχει η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας παγκοσμίως έρχεται και επενδύει και συμφωνεί, αυτό για το Διεθνές Δίκαιο έχει σημασία. Λαμβάνεται υπόψη.
Αυτό δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει την τουρκική. Και γι’ αυτό υπήρξαν οι έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας”.
“H διάταξη του άρθρου 30 είναι μια νομική πρόβλεψη. Ρυθμίζει αποκλειστικά το ζήτημα κατανομής ευθύνης και προστασίας των συμβαλλομένων. Προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας, στο ελληνικό δημόσιο. Έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια για κάθε ζήτημα. Δεν έχει χαθεί κανένας έλεγχος” είπε ο υπουργός.
“Για όσους μηδενίζουν την αξία αυτής της πραγματικότητας και δεν δίνουν ή δεν βλέπουν τη σημασία της, θέλω να ρωτήσω: αν οι αντιδράσεις Τουρκίας και Λιβύης τον Αύγουστο του 2025 είχαν πετύχει την απομάκρυνση και μη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό, παρ’ ό,τι είχε επίσημα εκδηλώσει ενδιαφέρον, δηλαδή αν δεν υπέβαλε προσφορά, αυτό δεν θα σήμαινε αποδυνάμωση ουσιαστική της θέσης μας; Θα αποδυνάμωνε ή όχι τη χώρα μας; Αυτό θα θέλαμε;” πρόσθεσε.
Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι σε περίπτωση εντοπισμού εμπορεύσιμων κοιτασμάτων η χώρα άμεσα θα εισπράξει το 38-41% των κερδών χωρίς να συνυπολογίζονται τα κέρδη της κρατικής HelleniqEnergy από την συμμετοχή της στην διαδικασία.
Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο υπουργός είπε απευθυνόμενος στο σύνολο των κομμάτων πως “καλούμαστε να αποφασίσουμε ποιον ρόλο θέλουμε να διαδραματίσει η Ελλάδα στον κόσμο. Δεν πρόκειται μόνο για την οικονομία. Πρόκειται για μια θεμελιώδη επιλογή: μια Ελλάδα ενεργειακά φοβική και εξαρτημένη ή μια Ελλάδα εξωστρεφή, γεωπολιτικά ισχυρή και ενεργειακά ασφαλή. Για την Κυβέρνησή μας, η απάντηση είναι ξεκάθαρη.Επιλέγουμε μια Ελλάδα ισχυρή, αυτάρκη και με αυτοπεποίθηση”
