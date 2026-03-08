Πέτσας για ΠΑΣΟΚ: Ταυτίζεστε με τον Σάντσεθ που έσπασε τη γραμμή της Ευρώπης για να εξοπλίσει την Τουρκία
Δείτε το βίντεο με τον έντονο διάλογο ανάμεσα στον Στέλιο Πέτσα και τον Κώστα Τσουκαλά
Ένταση επικράτησε σήμερα στον τηλεοπτικό αέρα του Mega ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ, Στέλιο Πέτσα και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλά αναφορικά με τη «γραμμή» του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ.
«Ο κύριος Σάντσεθ είναι αυτός που έσπασε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξοπλίσει την Τουρκία. Και τώρα ακούω πολιτικές δυνάμεις που ταυτίζονται με τον κύριο Σάντσεθ. Τραγικό», είπε αρχικά ο Στέλιος Πέτσας με τον Κώστα Τσουκαλά να αντιδρά έντονα: «Τον κύριο Ραχόι τον θυμάστε; Και η Γερμανία πουλάει όπλα, το ξέρετε; Και άλλες χώρες πουλάνε όπλα στην Τουρκία. Πείτε την αλήθεια».
«Κύριε Τσουκαλά, ταυτίζεστε με κάποιον που έσπασε τη γραμμή της Ευρώπης για να εξοπλίσει την Τουρκία», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να απαντά: «Πριν από δύο μήνες ο Μητσοτάκης είδε τον Σάντσεθ. Αυτά δεν του τα είπε; Γιατί δεν του τα είπε;».
Και το επεισόδιο ανάμεσα τους ολοκληρώθηκε με τον Στέλιο Πέτσα να σημειώνει: «Άλλο πράγμα είναι οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας όταν βρίσκεσαι στην κυβέρνηση. Όταν είσαι βουλευτής πρέπει να είσαι σαφής. Εγώ είμαι βουλευτής και μιλάω ανοιχτά. Εγώ είμαι απέναντι στις πολιτικές που εξοπλίζουν τον αντίπαλό μου, ο οποίος παραβιάζει συστηματικά όλες τις διεθνείς συμφωνίες και με απειλεί».
