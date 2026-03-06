Χρυσοχοΐδης: Υπάρχουν ύποπτοι για σχέσεις με το Ιράν στην Ελλάδα και παρακολουθούνται

«Είναι καταγεγραμμένοι αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές για να δημιουργηθούν προβλήματα στην Ευρώπη» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη