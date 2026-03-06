Χρυσοχοΐδης: Υπάρχουν ύποπτοι για σχέσεις με το Ιράν στην Ελλάδα και παρακολουθούνται
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιράν

«Είναι καταγεγραμμένοι αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές για να δημιουργηθούν προβλήματα στην Ευρώπη» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Για υπόπτους για σχέσεις με το Ιράν στην Ελλάδα που παρακολουθούνται έκανε λόγο το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «είναι καταγεγραμμένοι αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές για να δημιουργηθούν προβλήματα στην Ευρώπη»

Κατά τον κ. Χρυσοχοΐδη «βασικό ζήτημα είναι η προστασία των συνόρων αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί η κρίση μέσω της τρομοκρατίας».



«Μια χώρα σαν την Ελλάδα που γειτνιάζει με τη φωτιά πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για απειλές που ενδεχομένως να την πλήξουν. Οφείλουμε να χτίσουμε αυτό που λέγεται ασφάλεια. Για την εσωτερική ασφάλεια και τα θέματα της τρομοκρατίας κρίσιμη είναι η επαγρύπνση, αυτό που σκοτώνει είναι η ρουτίνα και η χαλάρωση» πρόσθεσε

«Δεν έχουμε ροές στον Έβρο από την Τουρκία, οι Τούρκοι ανταποκρίνονται στη συνεργασία, έχουμε το πρόβλημα με την Κρήτη αλλά είναι μια συγκεκριμένη πηγή που έρχεται. Αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, θα υπάρξει και ζήτημα με το μεταναστευτικό» κατέληξε  ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
