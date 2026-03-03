Πλεύρης: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στην Κύπρο, είμαστε με τη Δύση, κίνδυνος μεταναστευτικών ροών αν παραταθεί η κρίση

«Θέση στην ιστορία παίρνουμε και παίρνουμε από μια πλευρά. Εμείς είμαστε με τη Δύση», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προσθέτοντας ότι το Ιράν συνιστά απειλή για τον δυτικό κόσμο