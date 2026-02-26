Αγαπηδάκη: Σαν σήμερα ξεκίνησε το πρόγραμμα πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, σχεδόν 3 εκατ. πολίτες έκαναν δωρεάν εξετάσεις
Στον έναν χρόνο από την έναρξη του προγράμματος πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων αναφέρεται με ανάρτησή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, επισημαίνοντας ότι «σαν σήμερα, έναν μόλις χρόνο πριν, ξεκινούσε το πρόγραμμα» με την αποστολή των πρώτων SMS προς τους πολίτες.
Όπως σημειώνει, έναν χρόνο μετά, σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν τις εξετάσεις τους, ενώ περίπου 80.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με συμπτώματα. Παράλληλα, αναφέρει ότι βρίσκεται στις Βρυξέλλες, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, προκειμένου να παρουσιαστεί το πρόγραμμα ως «μια εθνική ιστορία επιτυχίας που χτίσαμε μαζί».
Η κ. Αγαπηδάκη τονίζει ότι «η Ελλάδα μπορεί» και υπογραμμίζει πως η προσπάθεια συνεχίζεται, ώστε κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από την πρόληψη. Καλεί, τέλος, τους πολίτες να μην αμελούν ή αναβάλλουν τον έλεγχο, να κλείσουν ραντεβού σε μία από τις 15.000 συμβεβλημένες δομές και να πραγματοποιήσουν δωρεάν τις εξετάσεις τους, κάνοντας «αυτό το δώρο» στον εαυτό τους και στους ανθρώπους που αγαπούν.
Η ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη:
«Σαν σήμερα, έναν μόλις χρόνο πριν, ξεκινούσε το πρόγραμμα πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με τα πρώτα SMS να φτάνουν στους πολίτες. Έναν χρόνο μετά, σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει δωρεάν τις εξετάσεις τους και περίπου 80.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με συμπτώματα.
Σήμερα βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, για να παρουσιάσουμε ακριβώς αυτό: μια εθνική ιστορία επιτυχίας που χτίσαμε μαζί.
Γιατί η Ελλάδα μπορεί.
Συνεχίζουμε, ώστε κάθε πολίτης να καταφέρει να χαρεί το δώρο της πρόληψης.
Μην το αμελείτε, μην το αναβάλλετε: κλείστε σήμερα κιόλας το ραντεβού σας σε μία από τις 15.000 συμβεβλημένες δομές με το πρόγραμμα και πραγματοποιήστε δωρεάν τις εξετάσεις σας.
Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και σε εκείνους που αγαπάτε».
