Αγαπηδάκη: Σαν σήμερα ξεκίνησε το πρόγραμμα πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, σχεδόν 3 εκατ. πολίτες έκαναν δωρεάν εξετάσεις

Η κ. Αγαπηδάκη τονίζει ότι «η Ελλάδα μπορεί» και υπογραμμίζει πως η προσπάθεια συνεχίζεται, ώστε κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από την πρόληψη