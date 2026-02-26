«Ο συνταξιούχος πρώην πρωθυπουργός που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων…» γράφει ο Καμμένος για τον Σαμαρά

Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για όσα υποστήριξε χθες, Τετάρτη, με δήλωση του σχετικά με «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη σύμβαση με τη Chevron» έδωσε το πρωί της Πέμπτης ο Πάνος Καμμένος.Όπως γράφει αρχικά στο Χ ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, «η Ελλάδα επιτέλους επιλέγει τους πραγματικούς συμμάχους και όχι την τελειωμένη Ευρώπη».Επί της ουσίας, δε, της τοποθέτησης Σαμαρά, ο Πάνος Καμμένος σημειώνει ότι «οι συμφωνίες με εταιρείες για την ενέργεια ούτε διασφαλίζουν ούτε παραχωρούν Εθνική κυριαρχία. Αυτήν την διασφαλίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις».«Αυτό σε απάντηση στον συνταξιούχο πρώην πρωθυπουργό που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων…» καταλήγει ο Πάνος Καμμένος στην ανάρτησή του για τον Αντώνη Σαμαρά.