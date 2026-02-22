Γκάλοπ Marc για το Πρώτο Θέμα: Ο Μητσοτάκης παίζει μόνος του, πώς αλλάζουν την εικόνα Τσίπρας και Καρυστιανού
Στο 32,6% η καταλληλότητα του πρωθυπουργού, με μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους - Πτώση του ΠΑΣΟΚ και περιορισμένη ηγετική αποδοχή Ανδρουλάκη - Και ισχυρό «ναι» σε συνταγματικές αλλαγές
Σταθερή ανάκαμψη για τη Νέα Δημοκρατία που φτάνει πλέον στο 31,4% στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή 3,1 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, κατέγραψε η Marc στη δημοσκόπηση που παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα».
Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά μέτρηση της εταιρείας με αρχή από τον Οκτώβριο του 2025, που καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος, ενώ και οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης ανέβηκαν κατά 1,8 μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο και φτάνουν πλέον το 36,8%, δίνοντας παραπάνω «αέρα» στη Ν.Δ.
Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ηγεμονικά ποσοστά τόσο μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων με 47,1% πρόθεση ψήφου, όσο και μεταξύ των κεντροδεξιών, όπου λαμβάνει 59,8%, ενώ κρατάει την πρωτιά και στον χώρο του Κέντρου με βραχεία κεφαλή από το ΠΑΣΟΚ.
Την ίδια στιγμή, η αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθεί τις χαμηλές πτήσεις, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατρακυλάει από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με το ισχνό 5,8%, τη στιγμή που στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα του φτάνει στο 13%, έχοντας χάσει μία μονάδα σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο. Σημειώνεται δε ότι το 20,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των εκλογών του 2023 αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την κυβέρνηση, ενώ το 13,5% θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία.
Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μόνο -με διαφορά 0,4 της μονάδας από την Πλεύση Ελευθερίας- τον τίτλο του κόμματος που κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, με την ψήφο των ηλικιών από 65 ετών και άνω, όπως και των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται μεν στην καταλληλότητα με βραχεία κεφαλή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στους κεντρώους και έναντι όλων στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, αλλά συσπειρώνει μόλις το 35,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των εκλογών του Ιουνίου του 2023, ενώ έχει να αντιμετωπίσει τόσο την Πλεύση Ελευθερίας όσο και την Ελληνική Λύση, που παραμένουν με οριακά διψήφια ποσοστά στη μάχη για τη δεύτερη θέση.
Ωστόσο, το τρόπαιο της δεύτερης θέσης διεκδικούν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Marc, και τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα: η συνολική δυνητική ψήφος είναι στο 30,5% για την κυρία Καρυστιανού, με τη «σίγουρη» ψήφο στο 9,7%. Για τον Αλέξη Τσίπρα, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 20,2% και 8,8%.
Τα πράγματα περιπλέκονται περαιτέρω, καθώς το 11,5% των προτιθέμενων να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές δηλώνει ότι «σίγουρα» θα μπορούσε να ψηφίσει το κόμμα Καρυστιανού, ενώ το 5,3% λέει το ίδιο για το κόμμα Τσίπρα.
Η κυρία Καρυστιανού εμφανίζει τη μεγαλύτερη αποδοχή στους ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς με 10,9%, αλλά και στον χώρο της Δεξιάς με 10,3%, ενώ «γράφει» μόλις 3,9% στους ψηφοφόρους που δηλώνουν «αριστεροί». Παράλληλα, έχει διείσδυση 19,5% σε εκείνους που δηλώνουν πρόθεση ψήφου για την Ελληνική Λύση και 17,9% στους προτιθέμενους να ψηφίσουν Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας λεηλατεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 59,5% και διεισδύει στο ΚΚΕ με ποσοστό 11,4%.
Επομένως, διαμορφώνεται ένα προεκλογικό σκηνικό με κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος και του πρωθυπουργού και πέντε -τα δύο υπό διαμόρφωση- που θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση χωρίς να απειλούν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι οι εκλογές είναι μακριά, αυτό μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των συσχετισμών στις δεύτερες κάλπες, όταν το δίλημμα για τους ψηφοφόρους δεν θα αφορά την καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων, αλλά τη διακυβέρνηση της χώρας. Σημειώνεται ότι η έρευνα της Marc δίνει επτακομματική Βουλή, κατεβάζοντας τον πήχη της αυτοδυναμίας: Σπαρτιάτες και Νίκη μένουν εκτός στη συγκεκριμένη μέτρηση, ενώ και το ΜέΡΑ25 δεν ξεπερνά το 2,8% στην εκτίμηση ψήφου.
Με τον δημοσιονομικό κόφτη στους προϋπολογισμούς συμφωνεί το 76,7%, ενώ με την επιστολική ψήφο και για τους ψηφοφόρους εντός Ελλάδας το 72,1%. Με τη συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης είναι υπέρ το 71,8%. Το 66,1% συμφωνεί με την επιστολική ψήφο για τους αποδήμους, όπως και το 62,9% θέλει την καθιέρωση μιας και μόνης εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η μόνη αλλαγή που διχάζει την κοινωνία είναι εκείνη του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια, με το 48,8% να λέει «ναι» και το 46,3% «όχι». Οι ψηφοφόροι της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς σε ποσοστό 62,9% και 83,8% διαφωνούν με την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ, αλλά την πρόταση στηρίζουν οι Κεντρώοι, οι κεντροδεξιοί και οι δεξιοί ψηφοφόροι.
